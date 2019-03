Hajdúéknak mindenük odaveszett a tűzben - Mesterlövész lőtte ki a három palackot, hogy megelőzzék a robbanást

Itt lehet segíteni



Az önkormányzat számlát nyitott Hajdúék megsegítése érdekében a 3A Takarékszövetkezetnél. Számlaszám: 57200017-11111128-00000000. Kérik, a közlemény rovatba írják be: Hajdú család.

– Minden úgy történt múlt csütörtökön reggel, ahogy szokott. A gyerekek elmentek Szentesre iskolába, én pedig Lapistóra dolgozni. A feleségem megetette a jószágokat, és bevásárolni indult. Aznap orvoshoz is ment. Negyed 10 körül rám telefonált a szomszéd, hogy jöjjek, mert ég a házunk – mesélte a családfő, Hajdú László otthona romjain állva.– Öt perc alatt értem haza. Addigra már nem volt tető. Az utcánkbeli önkéntes tűzoltók azonnal elzárták a gázcsapot, nehogy robbanjon – sorolta a 61 éves férfi. Szentesről, Vásárhelyről, Orosházáról érkeztek tűzoltók Derekegyházra. Hat vízsugárral oltottak, húsz tűzoltó dolgozott a helyszínen. Aznap óriási szél fújt, mindig alákapott a lángoknak, nehezítette az oltást.– Lakatos és szerelő vagyok, itthon is sokat dolgoztam. Volt két oxigén- és egy lánghegesztő palackom. Azokat mesterlövész lőtte ki. A tűzoltók kérdezték, hogy van-e itthon valaki. Nem tudtam biztosan. A feleségemnek addigra már haza kellett volna érkeznie. Mondtam, hogy női biciklit keressenek. Szerencsére várnia kellett az orvosnál... – sorolta könnyeit törölgetve a férfi.– Nekem a sógornőm telefonált, hogy „Jutka, gyere, mert ég a házatok!" Nem tudom, hogyan értem haza. Arra emlékszem, hogy a mentősök nyugtatóztak bennünket. Nem is tudom, hogy éljük túl. A gyerekek miatt tartjuk magunkat – mondta Hajdúné Jutka.A házaspár körbevezetett bennünket a házban. Nemcsak tető nincs, de mennyezet sem. A teraszon látszanak a gyerekek kondigépeinek maradványai. A fürdőszobát az eltört mosdókagylóról és az összezsugorodott mosógépről ismertük föl. A konyhában, szobákban méteres törmelék, összeégett bútorok, szétolvadt műszaki cikkek hevertek mindenfelé.Hajdúéknak két gyermekük van. Laci 16 éves, Hanna pedig 12. A gyermekek kyokhusin karatéznak. Korosztályukban a világ legjobbjai közé tartoznak. Laci világbajnok, világkupagyőztes, Európa-bajnok. Hanna pedig világbajnoki bronzérmes.– Ledöbbentünk, amikor megtudtuk, hogy nem maradt semmink. Odaveszett a fekete övem, a kupáink, a számítógépünk, az összes ruhánk, a könyveink. Nincs semmink. Még a melegítő sem az enyém, amely most rajtam van – mondta szomorúan Laci. A két gyermeknek egy-egy kupája maradt viszonylag épen, a többi szétolvadt.Hajdúék azt is felidézték, hogy még a tűzoltók kiérkezése előtt László egyik munkatársa elvitte egy biztos helyre Csinost, Hanna póniját. A hízók is átkerültek a szomszédba.– Már eloltották a tüzet, amikor eszembe jutott Teki és Pepi. Szóltam a tűzoltóknak, túrjanak a romokban, hátha meglesz a kis teknős. Szerencsére a páncélja megvédte. A papagáj azonban nem élte túl. A feleségem először azt mondta Hannának, elengedték a tűzoltók, de aztán megmondtuk az igazat – tudtuk meg az apától.A derekegyháziak összefogtak. Hoztak Hajdúéknak ruhákat, pénzt. A család most rokonoknál húzza meg magát. Külön helyen vannak a gyerekek és a szülők. Az önkormányzat egy bérlakást ajánlott fel az átmeneti időre Hajdúéknak. Bútor kellene, ágynemű, háztartási gépek, laptop a gyerekeknek. Nem maradt egy ép tányérjuk, poharuk, főzőedényük sem. Ha be tudják bútorozni az önkormányzati lakást, újra együtt lehetnek.Hajdúék köszönik az eddigi segítséget azoknak, akik ruhát, pénzt vagy munkát ajánlottak fel. Jólesik nekik mindenki együttérzése.Hogy mi lesz a leégett ház sorsa, egyelőre nem tudni. Még a romok eltakarításához sem lehetett hozzákezdeni, a szakértői vizsgálat miatt. Utána statikus nézi meg a falakat. Az önkormányzat számlát nyitott nekik, ahová adományokat várnak. A karateklub is gyűjtést indított. Hogy a biztosító mennyit fizet, ezután derül ki. Mint ahogy az is, hogy egyáltalán újraépíthető-e a ház, vagy a megmaradt falakat is le kell bontani. Csak egy a biztos, hogy a nulláról kell újrakezdeniük az életüket.