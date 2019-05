Komolyak is tudnak lenni a TheShowK

Három testvér, Tóth Benedek, Balázs és Kamilla alkotják a TheShowK YouTube-csatornát, de a közös projekt mellett mindhárman saját videóblogot is visznek. Nem is akárhogyan, a négy csatornán összesen már ötszázezer feliratkozójuk van.A tizenhét, tizenöt és tízéves Tóth testvérek a videózás mellett havonta két alkalommal motivációs elő- adást tartanak gyerekeknek. Az előadás saját példákon alapul, és a család, a szeretet fontosságáról, a komfortzónából történő kilépésről és a célokról szól. Gyerekektől – gyerekeknek.Szentesen már másodszor jártak, és a könnyedebb témák mellett a gyerekeket érintő komolyabb kérdések mellett sem mentek el, az előadás végén például a jelentkező résztvevők elmondhatták, mi a céljuk az életben.– Segíteni akarunk a gyerekeknek, hogy higgyenek önmagukban, értékeljék saját magukat, és azt, amijük van. Az előadásainknak az az üzenete, hogy építsük a hallgatóinkban a céltudatosságot, hogy higgyenek az álmaikban, és dolgozzanak értük – mondták el az előadás után a testvérek.A közönségre nagy hatással volt, hogy nem csak vicce- lődést, humort kaptak a színpadról. A csongrádi Ádám Dorottya is a TheShowK kedvéért ment át Szentesre.– Számomra az volt a legérdekesebb, amikor a komolyabb dolgokról beszéltek, hogy nekik mi a videózás lényege, vagy arról, hogy érjük el a céljainkat. Tőlem is megkérdezték, hogy mit szeretnék elérni: én szeretném a világ összes pontját bejárni.