Közmunkások termelik a zöldséget, nevelik a sertést a konyhára: idén sem lesz drágább a menza Nagymágocson

A takaros kertészetükre is joggal büszkék a nagymágocsiak. Fotó: Kovács Erika

Sertést is nevelnek a nagymágocsi közmunkaprogramban - tudtuk meg Szebellédi Endre polgármestertől. Fotó: Kovács Erika

– Idén sem emeltük a közétkeztetési térítési díjakat. Tartjuk a 2016-os árszintet – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. – Ez a mezőgazdasági közmunkaprogramunknak köszönhető, amelyet 2015-ben indítottunk el. Munkatársaink sertést nevelnek. A jószágok takarmányát is a közmunkaprogramban termeljük meg. A kertészetünkben többek között paradicsomot, paprikát, leveszöldséget, borsót, hagymát és krumplit is termesztünk. Tavaly gyümölcsöst telepítettünk. Ha minden jól megy, akkor hamarosan termőre fordulnak a kis fák. Biztató a kis epreskertünk is, amelybe a palántákat lakossági felajánlásból kaptuk. A mezőgazdasági közmunkaprogram lehetővé tette, hogy befagyasszuk a közétkeztetési árakat – mondta Szebellédi Endre.A polgármester elmondta, nemcsak alacsonyan tartják az árakat, de megtakarításuk is van, amit a minőségi ételek készítésébe forgatnak vissza, például marhahúsra és halra fordítják.Nagymágocson a bölcsődei és az óvodai étkezés ingyenes. Az alsó tagozatos diákok napi térítési díja 495, a felsősöké 560, a felnőttétkezés 650 forint. Az időskorúak pedig 580 forintért kapják az ebédet. A 65. életév felettiek, amennyiben a nyugdíjuk 85 ezer 500 forint alatti, napi 270 forintért vehetik igénybe a szolgáltatást, amelyet plusz húsz forintért házhoz is szállítanak.Az önkormányzat nemrég hűtőházat épített, idén a Belügyminisztérium támogatásával pedig vásároltak egy hűtőkocsit is. A sertéseket, az előírásoknak megfelelően, vágóponton szúrják le, tisztítják meg. A húst a hűtőkocsival szállítják vissza Nagymágocsra. Savanyítóüzem létesítése is a tervek között szerepel.A mezőgazdasági közmunkaprogramban kidolgozták egy speciális paprikakrém receptjét. A gyártás nemsokára beindul. A saját márkás paprikakrém a Nagymágocsi asszony csókja nevet viseli majd. Helyben termelt fű-szerpaprikából készítik. A paprikakrémet a közétkeztetés mellett értékesítésre is szánják.