Már nem kong az ürességtől az iskolájuk: minibölcsi, óvoda és alsó tagozat működik a felújított derekegyházi épületben

Hivatalosan is átadták a felújított derekegyházi iskolát. Fotó: Kovács Erika

Félig üresen kongott az iskolaépület Derekegyházon, amióta megszűnt a felső tagozat. Az óvoda viszont a település másik részén volt, elavult ingatlanban. Az önkormányzat elhatározta, újra benépesíti az iskolaépületet. A felújítás, átalakítás év elejére készült el. Az iskolaépület alsó részét a minibölcsődések és az óvodások vették birtokba, a felső szinten pedig az iskolások tanulnak.– Január végén már birtokba vették a gyerekek az épületet, és nagyon örültek a megszépült környezetnek. Mára teljesen belakták, és nagyon jól érzik magukat – mondta az épület átadóünnepségén Szabó István, Derekegyház polgármestere. Arról is beszélt, hogy a játszótér kialakításával még adósak a gyerekeknek. Ezt az esős idő miatt nem lehetett megoldani. A játszótér építésébe egyébként a szülőket is bevonják.Az iskola felújítása 200 millió forintba került. Ehhez pályázati forrásból 160 millió forintot nyertek. Mivel a pályázat beadása utáni időben jelentősen emelkedett az építőanyag ára és a munkabér is, ezért 40 millió forint hitelt is fel kellett venniük. Szabó István kiemelte, azért vállalták a hitelt, amit 10 év alatt fizetnek vissza, mert a gyermekintézmények, az oda járó bölcsisek, ovisok és diákok fontosak a településnek.Az átadóünnepségen Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, Derekegyházon tetten érhető a gondoskodó önkormányzat fogalma. – A fejlesztésekkel az itt élő emberek életminőségét javítják, ebben visszaköszön a TOP egyik alapgondolata, a fenntartható település is.