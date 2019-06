Modernebb lett a felújított szegvári suli - Fotók

A szegvári általános iskola és a sportcsarnok 204 millió forintból újult meg. Nem csak megszépültek az épületek, de a fűtéskorszerűsítés és a szigetelés révén kevesebbe kerül majd a fenntartásuk is. Az önkormányzat 2017-ben nyert forrást a Területi Operatív Program pályázatán. A központi épületben szigetelték a homlokzatot, kicserélték az ablakokat és a külső ajtókat, akadálymentesítettek, a fűtési rendszert korszerűsítették. A tornacsarnokban ugyancsak a fűtést korszerűsítették, hőszigeteltek, és kicserélték a nyílászárókat. A megújult iskolát Andrási Elemér plébános szentelte fel.- Sokat dolgozott az önkormányzat azért, hogy az iskola megújulhasson, amit azt tett lehetővé, hogy jelentős forrást nyertünk a munkálatokra – mondta a tanévzáró keretében megrendezett avatóünnepségen Gémes László, Szegvár polgármestere.– Az is öröm számunkra, hogy többségében helyiek, a szegvári önkormányzat cégének dolgozói végezték el a felújítást. Nagyon jó munkát végeztek. Hab a tortán, hogy a régi focipálya is megújult, méghozzá a tankerület jóvoltából. Amikor látták, hogy milyen szép lesz az iskola, azt mondták, akkor az udvarnak is ugyanilyen szépnek kell lennie. Már csak a füvesítés hiányzik. Mire visszajöttök a vakáció után, gyönyörű környezet fogad majd benneteket. Azt kívánom, hogy ahogy most az évzárót vártátok, úgy várjátok majd az évnyitót is. Vigyázzatok az iskolára és a tornacsarnokra, hogy az utánatok jövő gyerekek is élvezhessék a szép környéket – mondta a polgármester.