Olívia, Kornélia és Izabella nagy örömet hozott Szentesre - Hármas ikrek születtek a Varga családba

Szinte csodaszámba megy Varga János és felesége, Vargáné Fodor Judit története. A szentesi házaspár nyolc éven át várt a gyermekáldásra. Túl voltak már a mesterséges megtermékenyítéseken és a teljes lombikprogramon is, amikor két éve a derült égből jött a hír: érkezik Liliána. A meglepetések aztán tavaly nyáron folytatódtak, amikor kiderült, Judit újra várandós. – Már azon is rettentően meglepődtünk, hogy az első ultrahangon a nőgyógyászom két petezsákot talált. Aztán pedig két hét múlva teljes lett a döbbenetünk, mert a következő vizsgálaton már hármat látott – emlékezett az édesanya.– Mondtam is a feleségemnek, hogy többet nem mehet ultrahangra. – tette hozzá nevetve az apuka.Amikor kiderült, hogy hármas ikreket vár, Judit első reakciója az aggódás volt. Eszébe jutottak a lehetséges komplikációk. Az ikrek szerencsére makkegészségesen jöttek világra a 35. héten, február 18-án 10 óra 1, 2 és 3 perckor. Olívia 2250, Kornélia 2230, Izabella pedig 2480 grammal született. A lányokat egy rövid megfigyelés után nemrég hozhatták haza a szüleik Szegedről. Végre újra együtt lehet a család.Juditnak, mivel hármas ikrekkel volt várandós, biztonsági okokból már a 28. héten be kellett feküdni a kórházba. Két hónapot töltött külön a kislányától és férjétől. – Nehéz időszak volt, de azért meglátogathattuk, Liliánát is beengedték. Sőt, még a születésnapját is ott ünnepeltük a kórházban januárban. Egy igazi hős volt, fantasztikusan jól viselte az édesanyja távollétét. A kicsiket is szeretettel fogadta, simogatja őket, együtt vacsorázik velük – mesélte János.– Szerencsére a szobatársam is hármas ikreket várt, ez is segített, hogy sorstársakként támogattuk egymást – mondta az édesanya.A lányok három-négy óránként esznek, még alakul a napirendjük, de szüleik igyekeznek összehangolni őket. Az interneten csatlakoztak a hármas ikresek csoportjához, onnan is sok segítséget, információt és tanácsot kapnak.Emellett azonban a gyakorlati segítség is elkél a háznál. Az egyik vagy másik nagymama mindig ott van, sőt, a város felajánlásaként egy éven keresztül egy gondozónőt biztosítanak a kicsik mellé. – Nagyon hálásak vagyunk ezért, a dada a legnagyobb segítségünk. De szerencsére az egész család felsorakozott mögöttünk, mindenben segítenek – mondta el az édesanya.Szentes önkormányzata egy hármas babakocsit ajándékozott a családnak, a Magyar Vöröskereszt babacsomaggal kedveskedett, Szirbik Imre polgármester és Szabó Zoltán önkormányzati képviselő pedig fürdetőkádakat hozott a szentesiek nevében. Chomiak Waldemar, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vállalta, hogy egy évig ne legyen gondja a családnak a pelenkára. – Napi huszonöt-harminc pelenka biztosan elfogy, így ez is nagy segítség. Köszönjük a támogatást! – mondta az édesapa, aki már azon gondolkodik, hogy hamarosan egy úszócsapatot is ki tud állítani a gyerekekből. – Mindketten úsztunk a feleségemmel – magyarázta János. – Most már megvan egy vegyes váltó! Az biztos, hogy nagyobb autóra lesz szükségünk, ha el szeretnénk együtt menni valahová, úgyhogy már nagyon várjuk a nagycsaládosoknak szóló autóprogramot. Annyian vagyunk, hogy nekünk már egy kisbusz kell.