Polgármestert választ Nagytőke

Csongrád megye legészakibb településének vezetéséért ketten szállnak ringbe: Polgár Istvánné a Munkáspárt jelöltjeként és Szénászky Zsolt függetlenként. Mindketten szentesiek, de sok helyi legalább az egyiküket ismeri.

Nagytőke az a hely, ahol az ismeretlennek is jár egy intés vagy biccentés. A négyszázötven lakosú nagyközség csendes, szinte mozdulatlan. Nagy megdöbbenésünkre kocsma nincs, a közösségi élet központja a bolt. Itt kérdeztük a falubelieket, mit gondolnak arról, hogy nem helyiek indulnak a polgármesterségért. Mivel mindenki ismer mindenkit, ezért senki sem vállalta névvel a megszólalást.



– Én örülök, hogy nem helyiek a jelöltek, de másoktól is ezt hallom. Maga a választás annyira nem mozdította meg a falut. Belefáradtak már a nagytőkeiek az ígérgetésbe. Volt független, volt párttag polgármester is, egyikkel sem jutottunk egyről a kettőre. Hátha most egy szentesivel – vélte egy nő a boltban. Így gondolja egy idős férfi is. Ő már annyira csalódott, hogy el sem megy vasárnap választani. – Az utóbbi időben hiába választottunk polgármestert, nem töltötte ki senki a ciklusát. Úgy hallottam, vannak gondok testületen belül is, kívül is. Hátha majd jobb lesz egy szentesi – mondta.



Egy dolog biztos, szentesi polgármestere lesz Nagytőkének. Hogy független, vagy az országban egyedüliként munkáspárti, az vasárnap este kiderül.