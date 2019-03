Áprilistól jön a Nicktoons

Április 1-jén startol a Nicktoons, így az új gyerekcsatorna, a Nickelodeon és a Nick Jr hármasa a legkisebbektől egészen a kamaszokig nyújt változatos programkínálatot. A népszerű SpongyaBob Kockanadrág, a Tini Nindzsa Teknőcök és a Kung Fu Panda mellett a magyar közönség számára eddig ismeretlen tartalmakkal is jelentkezik a Viacom új csatornája, melynek egyik nagy dobása a nyár elején debütáló Szivárvány Pillangó Egyszarvú Cica lesz.



A jelenleg 25 ország több mint 86 millió otthonában látható Nicktoons tévécsatorna 2019 áprilisától már Magyarországon és Romániában is elérhető lesz a kábelszolgáltatók kínálatában. Az óvodás korúaknak tanulságos szórakozást nyújtó Nick Jr és a nagyobb gyerekeknek élőszereplős illetve kultikus animációs sorozatokat kínáló Nickelodeon tökéletes kiegészítője a Nicktoons, amely a 4-10 éves gyerekek számára biztosít egész napos válogatást a legjobb rajzfilmsorozatokból magyar nyelven.



– A Nicktoons remekül kiegészíti az eddigi gyermekcsatorna-kínálatunkat – mondta el Harsányi Gábor, a Viacom magyarországi country managere, regionális terjesztési és tartalommenedzsment alelnöke. – A 4-10 éves gyerekek itt mindig megtalálhatják majd a Niceklodeon és a Nick Jr aktuális műsorától eltérő, leghumorosabb és legkalandosabb Nickelodeon-gyártású animációs sorozatokat. Hazánk legnézettebb gyermek televíziós portfoliója így ezután még változatosabb lesz és még több választási lehetőséget nyújt majd – tette hozzá Harsányi Gábor.



A Nicktoons műsorán a Magyarországon eddig még be nem mutatott új rajzfilmsorozatok mellett olyan közönségkedvenc animációs sikersorozatok is láthatók lesznek, mint a SpongyaBob Kockanadrág, a Kung Fu Panda, a Madagaszkár pingvinjei, a Tini Nindzsa Teknőcök és A tini nindzsa teknőcök felemelkedése, a Tündéri keresztszülők, vagy az Üdv a Wayne-ben. A nyár egyik nagy dobása a Szivárvány Pillangó Egyszarvú Cica lesz. A főszereplő, Felicity macska, aki pillangószárnyaival uralja a mennydörgést, mindent, ami a keze ügyébe kerül szivárványszínűre változtat, szarvából és mancsából pedig lézersugárral lő ki. Legjobb barátjával, Miguel kutyussal felveszi a harcot a varázsvilágban élő gonosz varázslókkal és sárkányokkal szemben.



A Nicktoons április elejétől elérhető a DIGI és az Invitel hálózatain, a Magyar Telekom-nál az IPTV és a műholdas (SAT) televízió hálózaton nyújtott Családi, Családi+HD, Szuper Családi HD, Szuper Családi HD és az IPTV hálózaton nyújtott Szuper Családi Mozi díjcsomagokban az 58-as programhelyen, a UPC Digital Gold és a Digital Bronze csomagokban a 313. programhelyen, a UPC Direct Medium HD és Plus HD csomagokban a 110. programhelyen, a PR-Telecom Prémium Plusz Alapcsomagban és a Kölyök programcsomagokban a 101. programhelyen.