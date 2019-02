Balázs: Belebetegszem, ha a gyerekekkel szemben hibázok

A gyerekeken van a hangsúly

Gazdag életmű

Megálló Z+, VIVA+ 1997–2003, RTL Klub: Balázs show 2003–2008, Sztárbox 2004, Kísértés 2004, Kész átverés 2006–2009, Pókerarc 2007–2008, New York Poker Open 2007, Celeb vagyok, ments ki innen! 2008, 2014, A széf 2008–2012, Kalandra Fal! 2009, X-Faktor 2010, Való Világ 4 2010–2011, Való Világ 5 2011–2012, Szerelem a legfelsőbb szinteken 2011, 1 perc és nyersz! 2012, 2015, 2017, A kód 2012, Vundersőn és Zuperszexi 2013, 4N4LN – Négyen négy ellen 2014, Hungary’s Got Talent 2015, Gyertek át! 2015–2017, Nyerő Páros 2016, Kicsi óriások 2016, A Fal 2017, Class FM, Rádió1.

Kevesebb munka, több család

Testbeszéd

Ugyan az egész ország tudja, hogy kétgyermekes édesapa, felesége, Viki egyben a kollégája is a Rádió1-ben, valójában csak egészen kevesen ismerhetik Sebestyén Balázst. Annak ellenére, hogy állandó rádiós és tévés jelenlétével sokan szinte családtagként, régi jó ismerősként tekintenek rá, Balázs valójában a családjáról csak ritkán nyilatkozik.Ezért is volt meglepő az az őszinteség, ahogy a Dombóvári István által vezetett, Tesztbeszéd című műsor felvételén feltárta az életét. A látszólag mindig magabiztos, nagyszájú és magán is nevetni képes Balázs beszélt például arról, hogy hogyan éli meg a kudarcokat, és még arról is, hogyan viszonyul a rajongók túláradó szeretetéhez. Meglepő dolgokat mesélt magáról.Annak kapcsán például, hogy hogyan dolgozza fel a kudarcokat, elmondta, hogy nyilván nem szereti, ha egy műsora sikertelen, de míg régen hosszú hónapokig is képes volt rágódni ezen, ma már sokkal inkább a családján van a hangsúly, mint a szakmai előmenetelén.– Nem szeretem, ha egy műsorom nem megy, nagyon tudok szenvedni. Például amikor nem ment a tavaszi műsorom, három napig voltam hajlandó rajta emészteni magam. De ha a családban követek el valamit, ha a gyerekekkel üvöltözök, ha azt érzem, hogy hülyén döntöttem, nem voltam következetes, vagy a gyerek kérdez valamit, és nem úgy reagálok, vagy rajta csattan valami, ami bennem van, abba bele tudok egy kicsit betegedni.Ezt nagyobb kudarcnak élem meg szülőként, mint bármit a szakmában – mondta, majd amikor Dombi nekiszegezte a kérdést, hogy hogy áll az emberek rajongásával, így fogalmazott: – Az idegenek utálata szórakoztat.De ha odajön, és nagyon szeret, nagyon ölel, attól nagyon tudok szenvedni – fogalmazott a műsorvezető, akin egyébként bárki észrevehette a változást. Bár régen szinte a csapból is Balázs folyt, ma már csak megfontoltan vállal műsorokat.Tavaly tavasszal A Fal műsorvezetőjeként, majd nyáron a Nyerő Páros moderátoraként láthattuk – az őszi műsorokból nemigen vette ki a részét.– Ez most egy tökéletes összhang a magánéletem, a tévé és a Rádió1 reggeli műsora között, nem vágyom több tévés feladatra. Volt, amikor állandóan képernyőn voltam, és mindent én csináltam, most jöjjenek a fiatalok. Nekem ez most teljesen elég – mondta lapunknak.A Tesztbeszéd egy olyan formátum a Spektrum Home csatorna kínálatában, amiben a szereplők szembesülnek azzal, hogy mit gondol róluk a közönség és meghívott társaik. A formátumot Lovász László találta ki, a műsort Dombóvári István vezeti, akit elsősorban humoristaként ismer a közönség.– Nagyon sokfajta műfajban kipróbáltam már magam. Mindig is érdekelt a műsorvezetés, szeretek vendégekkel is beszélgetni, ahogy a való életben is. Kevés klasszikus beszélgetős műsor van, ezért kevesebb lehetőségem volt eddig ilyen műsorban megmutatni magam – mondta lapunknak Dombi.