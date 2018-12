Élje át újra a nyári vb legizgalmasabb összecsapásait!

A Bajnokok Ligája csoportköre és az OTP Bank Liga záró fordulóját követően sem maradnak mérkőzések nélkül a labdarúgás szerelmesei. A klubvilágbajnokság összecsapásai mellett az M4 Sport csatorna december 20-tól az év végéig ismételten műsorára tűzi a nyári labdarúgó világbajnokság legizgalmasabb mérkőzéseit. December 22-én, 17:15-től pedig a klubvilágbajnokság döntőjét közvetíti élőben a csatorna.



Kezdésként december 20-án, 20:15-től a csoportkör egyik legnagyobb rangadóját, a Spanyolország – Portugália összecsapást követhetik a nézők az M4 Sporton.



Érdemes lesz az ünnepek alatt is a csatornát nézni, hiszen december 24-én 10:30-tól az Argentína – Horvátország, majd 20:30-tól a Németország – Svédország találkozót láthatják. A világbajnokság döntőjét, a Franciaország – Horvátország találkozót december 29-én, 20:30-tól ismétli az M4 Sport.



A labdarúgó világbajnokság mellett a Forma-1-es szezon legjobb futamait is műsorra tűzi a csatorna. Így a sportkedvelők újraélhetik 2018 legkiemelkedőbb sporteseményeit az M4 Sporton.



2019 januárjában pedig jön az év egyik legnagyobb eseménye, a férfi kézilabda világbajnokság! Január 15-től a magyar válogatott mérkőzései mellett a torna további összecsapásait is az M4 Sport közvetíti.