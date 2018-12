Elköltözött a Rettenthetetlen lány

Új helyre, a tőzsde épülete elé költöztették New Yorkban a Rettenthetetlen lány szobrát, amely emberek millióihoz juttatta el üzenetét a nők társadalmi szerepének megerősítéséről.



"Köszöntünk itt mi nálunk Rettenthetetlen lány" - mondta Betty Liu, a tőzsde ügyvezető alelnöke hétfőn, a szobor felállításakor.



A 130 centiméteres bronzalkotás átköltöztetésére majdnem két évvel azt követően került sor, hogy a bostoni székhelyű State Street Global Advisors pénzügyi cég először felállította a szobrot a Wall Street híres bikájával szemben a Bowling Green parknál. A kezdeményezéssel a cég arra akarta buzdítani a vállalatokat, hogy több nőt válasszanak be az igazgatótanácsukba.



A State Street vezérigazgatója, Cyrus Taraporevala szerint a Rettenthetetlen lány szobrának 2017 márciusában történt felállítása óta 301 olyan cégnek bővült legalább egy női taggal az igazgatótanácsa, amelynek korábban kizárólag férfiak ültek a vezetőségében.



Honlapja szerint a bostoni vállalat 11 tagú igazgatótanácsának jelenleg három nő a tagja. A cég egyelőre nem reagált az azzal kapcsolatos megkeresésre, hogy a jövőben ez a szám növekedni fog-e.



A csípőre tett kézzel álló Rettenthetetlen lány szobrát eredetileg csak ideiglenesen akarták kihelyezni, ám az alkotás pillanatok alatt belopta magát a helyiek és a turisták szívébe.



A szobrot november 27-én távolították el eredeti helyéről, részben azért, mert a bikával együtt annyi turistát vonzott, hogy az már zavarta a forgalmat. A Bowling Green parkban egy dísztábla őrzi majd a szobor eredeti helyét.



A város illetékesei szerint idővel a bikaszobor is csatlakozni fog a Rettenthetetlen lányhoz a tőzsde épületénél, de, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték.