Élvezze az ünnepeket a tévé előtt szórakozva!

Ezúttal is számos meglepetéssel készülnek a nézőknek a Viacom csatornák az ünnepi időszakra: a Comedy Central, a Comedy Central Family, az RTL Spike, valamint a Paramount Channel műsorkínálatában mindenki megtalálja a magának való csemegét. Animációs produkciók és szériák, szatirikus komédiák, remek sorozatok, valamint mozifilmek széles tárháza biztosítják a felhőtlen szórakozást gyermekeknek, tiniknek és felnőtteknek egyaránt.



Maratonokkal edzhetünk az új évre a Comedy Central képernyőjén: az elmaradhatatlan karácsonyi epizód mellett jön a South Park teljes 22. évadja, december 25-26-án pedig az Archer 9. évfolyamából tudhatjuk meg, hogyan ne legyünk sikeres titkosügynökök. Szenteste stílusosan a Tapló Télapó emeli az ünnepi hangulatot. A szilveszteri pezsgő mellé a Comedy Club humoristái biztosítják a jókedvet: december 31-én 19.00-tól másnap 19.00-ig többek között Bödőcs Tibor, Hadházi László, Kovács András Péter és Kőhalmi Zoltán szórja a humorbombákat. A legjobb standupos produkciók után, január elsején 22.00-tól pedig a Rick és Morty 2. évadja segít feldolgozni a karácsonyi szabadságok végét.



Igazi családi karácsonyi hangulatot teremthetünk a Comedy Central Family segítségével is: a gyerkőcökkel közös, meghitt ünneplést a december 24-én 15.00 és 18.00 között látható SpongyaBob Kockanadrág, valamint a december 25-én 15.00 és 18.00 között műsorra tűzött Madagaszkár pingvinjei biztosítják, ráadásul mindkét sorozat ünnepi epizóddal is kedveskedik a legkisebbeknek. December 26-án délután a Kung Fu Panda bánik el az ünneprontó hangulattal, esténként pedig az agglomeráció titokzatos életébe engednek bepillantást a Kertvárosba száműzve fergeteges epizódjai. Szilveszterkor az Alone Together teljes első évadja gondoskodik a felhőtlen szórakozásról.



Az ünnepek alatt sem lesz hiány érdekfeszítő sorozatokból, a RTL Spike ezúttal is lebilincselő műsorokkal készül a nézőknek. December 24. és 26. között reggel nyolc órától egészen este hatig a Star Wars: Lázadók című sorozat pörög majd a képernyőn. Az első három évad epizódjait három napon keresztül követhetik figyelemmel a nézők. Az év utolsó napján az autók szerelmeseinek lesz érdemes a távirányítót magukhoz ragadni, hiszen szintén reggel nyolcas kezdéssel 10 órán keresztül zúgnak majd fel a motorok a Top Gear TOP 41 országos premierrészeiben. Az esti koccintást és kihagyhatatlan szilveszteri bulit követően pedig a Top Gear: Versenyek különkiadásával pihenhet rá mindenki az új esztendőre.



A Paramount Channel természetesen karácsonykor is a filmrajongóknak kedvez. A kanapéra bekuckózva, egy bögre forralt borral és egy tepsi bejglivel számos mozis műfajban kalandtúrát tehetünk. December 24-én délben A kincses bolygó, majd 14.10kor a Télapó nyomában csatornapremierje várja a kisebbeket, ezt követi a nagy hollywoodi klasszikus, a többszörös Oscar-díjas Csoda a 24. utcában 15.40-kor. Szenteste 18.10-kor Steven Spielberg egyik remeke, a Kapj el, ha tudsz! című feketekomédiával kezdődik az ünnepi maraton, ezt követi 21.00-kor egy remek filmdráma, a Fekete dicsőség. Másnap, 12.25-kor a Vasakarat, majd a Hologram for The King, valamint a Jack és Sarah teremtik meg az esti meghitt hangulatot. 19.15-kor kezdődik az Angyalok éneke című családi film Turk Pipkin regénye nyomán, 21.00-kor pedig Julia Roberts varázsolja el a Paramount Channel nézőit a Mona Lisa mosolyában. A december 26-a este igazán vicces hangulatban telik majd, Eddie Murphy 18.30-kor az Amerikába jöttem című filmmel alapozza meg a hangulatot a 21.00-kor trollkodó Tapló télapónak. December 27., 28. és 29. este a trilógiáké a főszerep: mindhárom napon 19.15-kor a Csupasz pisztoly soron következő része tornáztatja meg a mézeskalács-nyűtte rekeszizmokat, míg 21.00-kor Francis Ford Coppola máig zseniális sagája, a Keresztapa éppen aktuális része enged bepillantást az amerikai olasz maffia fénykorába.