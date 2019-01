IPhone-t használt a Huawei két dolgozója, megbüntették őket

A baj az volt, hogy ezt a hivatalos Huawei fiók nevében tették, és a Twitter feltünteti a készülék típusát is, így nem volt túl jó reklám a cégnek, hogy Apple termékkel készítettek köszöntőt. - írja a Nuus.hu A büntetés nem is maradt el: lefokozták a két alkalmazottat és a fizetésükből is levágtak ötezer jüant, ami nagyjából kétszázezer forint.Az Apple és a Huawei harca régóta zajlik. Az amerikai szervek óva intik a lakosságot a kínai telefon használatától, sőt, van, ahol tiltják is. Nemrég Kanadában letartóztatták a Huawei egyik igazgatóját is. Ezeket a megmozdulásokat viszont nem hagyja szó nélkül az egyik legnagyobb kínai telefongyártó cég.