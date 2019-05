Lélegzetelállító otthonok a Spektrum Home-on

Fantasztikus éghajlat, gyönyörű tengerpart, gazdag történelem, és változatos kultúra. Ezt nyújtja a Földközi-tenger, mely Európa, Afrika és Ázsia határainál 45 ezer kilométeres szakaszon húzódik, és a világ turistáinak csaknem egyharmadát vonzza. A Spektrum Home "Mediterrán otthonok" című hatrészes sorozata most ezt a vidéket mutatja be közelebbről, nekünk pedig azonnal kedvünk támad bepakolni a bőröndbe és útnak indulni.A műsorban olyan helyeket is láthatunk, amit mi, magyarok különösen kedvelünk. Ez pedig nem más, mint Horvátország. Az a Horvátország, amit a közel harminc évvel ezelőtti háború szinte teljesen szétzilált. Ezekre az időkre már csak a golyó lyuggatta házfalak emlékeztetnek, mára azonban a térség turisztikai célponttá alakult, különösen Dalmácia sziklás partjai és szomszédos szigetei.Elsőként a Brač szigetén található Pučišća városába érkezünk, mely híres kiváló minőségű, fehér épületeinek tisztaságáról és a szigeten kitermelt kövekről. Ékes példája ennek Villa Tiha, ami szemkápráztatóan fehér kőből készült és külön érdekessége, hogy egy sziklafalban található.A műsorvezető Charlie, mielőtt elhagyná Brač szigetét, meglátogatja a híres Pucišca kőműves iskolát, hogy megtudja, hogyan adják tovább a helyi kőműves hagyományokat a soron következő generációnak. Meglepetésére rengeteg fiatal lánnyal találkozik, ami azért meglepő, mert ezeket a munkákat korábban leginkább férfiak végezték.Charlie ezt követően Vis szigetére utazik, ami éveken át katonai bázisként üzemelt, mára azonban a világ minden tájáról érkeznek látogatók nem csak üdülni, hanem élni és dolgozni. Vis korábban egy trófea volt a területet megszállók számára, akik egyedülálló építészeti védjegyüket is letették a szigeten. A helyszínen egy igazi "túlélőt", egy elegáns palotát is felfedezhetünk, melyet még a velenceiek építettek a XVI. században. Itt találkozik a műsorvezető Yorkshire-i Craiggel és a walesi feleségével, Xaniával, akik tanárként dolgoztak, végül ottani életüket feladva egy kalandnyaralásos üzletet indítottak Rukavac városában. Találkozójuk alkalmával Charlie kajakozik is egyet a lenyűgöző Stiniva öbölbe, melyet méltán emlegetnek Európa egyik legszebb strandjaként.Végül a szárazföld felé indulunk és Splitben kötünk ki, ahol egy római kori romot fedezhetünk fel - egy óriási palotát, amelyet még Diocletianus császár építtetett nyugdíjas otthonként és mára a város szívének számít.