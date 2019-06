Lezárták a nyomozást Gérard Depardieu ellen

Lezárták a nemi erőszak miatti nyomozást Gérard Depardieu ellen



Lezárták a francia ügyészek a Gérard Depardieu francia filmsztár ellen szexuális zaklatás és nemi erőszak ügyében indított nyomozást és ejtették az ügyet - jelentette be kedden a francia ügyészség hivatala.



Közleményük szerint a nyomozók nem tudták igazolni az állításokat, ezért következmények nélkül lezárták az ügyet.



A 69 éves filmsztár ellen augusztus végén tettek feljelentést Aix-en-Provence ügyészségén, ahol el is indították a nyomozást, amelyet később áthelyeztek Párizsba.



A francia média szerint a panaszos egy 22 éves színésznő és táncosnő volt, aki azzal vádolta Dépardieu-t, hogy augusztusban két esetben is szexuális támadást követett el ellene a színész párizsi otthonában.



Gérard Depardieu tagadta a vádakat.