Szakvéleménnyel bizonygatja a modell, hogy tökéletes feneke nem az orvosoknak köszönhető

A fiatal modell, Daisy Keech Instagram-oldalának közel 900 követője van, ami elnézve a lány idomait, egyáltalán nem meglepő. Az influenszerként is aktív Keech rajongói közül viszont egyre többen gyanakodni kezdtek, hogy a tökéletes formák nem valódiak, és arról indult kommentháború, hogy valószínűleg valamilyen szépészeti beavatkozásnak vetette alá magát.A 19 éves modell úgy gondolta, akár orvosi szakvéleményt is hajlandó kérni a fenekéről, hogy bizonyítsa a kételkedőknek: rajta minden valódi. Fel is kérte Ashkan Ghavami Los Angeles-i sztársebészt, hogy vizsgálja meg, aki nagy örömmel fogadta a megkeresést.A férfi elmondta, hogy bizony egy atletikus alkatú fiatal lányról van szó, aki szerencsés génekkel rendelkezik, ráadásul: A feneke nagyon feszes… remek állagú. Nem látok semmilyen bőrhibát, ami sebészi beavatkozásra utalna. Nincsenek zsírátültetésre utaló bemetszések sem."