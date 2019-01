Top 5 sorozat, melyet 2018-nak köszönhetünk

5. The End of the F***ing World

4. Patrick Melrose

3. Altered Carbon

2. Sharp Objects

1. Narcos: Mexico

A listán csak olyan sorozatok szerepelnek, melyeknek első évada futott a múlt évben, így szívfájdító ugyan, de ezen körülmények között nem emlékezhetünk meg olyan zseniális alkotásokról, mint az Aranyélet harmadik évada, a Better Call Saul negyedik vagy a BoJack Horseman ötödik évada.Az említett sorozat nemzetközi vetítését a Netflix 2018 elején kezdte meg, ezért némi könnyelműséggel viseltetve az online fogyasztható dolgok iránt, nagyvonalúságunkat bizonyítva mi is a 2018-as év termésének tituláljuk ezt a fekete humorral jócskán átszőtt drámát. A történet középpontjában a 17 éves Alyssa áll, ki nem tud megbékélni életével és osztálytársa, James, aki önmaga diagnosztizálta pszichopata, s a lányban véli felfedezni első lehetséges áldozatát. Együtt vágnak bele egy egész Anglián átívelő utazásba, hogy felkeressék a lány apját, s egyben kimeneküljenek a kisvárosi szürkeség átható nihiléből. A kilátástalanságnak jó ízléssel ágyaz meg a sorozat képi világa, melynek nyomait a néző a történet lezárta után is a lelkén viseli. A második évad már berendelve.Haladjunk tovább a dráma vonalán. A tavalyi év egyik legmegrázóbb sorozatélményének talán a Patrick Melrose mondható, mely a brit felsőosztály álszent valóságába enged némi betekintést. Az Edward St. Aubyn azonos című regényéből készült sorozat, mint ahogy a könyv is, az író életét meséli el az apa-fiú, illetve a fiú és a heroin tengelyen mozogva. A sorozat sokat mesél a család dél-franciaországi nyaralásairól, a fiú zsarnok apjáról, és a családot évtizedes viszonylatban átható sötét titkokról. A főszereplő Benedict Cumberbatch a tőle megszokott színvonalon hozza a függőségeivel küzdő, lelki problémáival megbirkózni alig képes áldozat alakját, miközben végigvezeti a nézőt azon, hogy milyen mérgező is a családon belüli erőszak, ha nem állunk az útjába.2384-ben járunk, s már beteljesedett minden buddhista álma: már valóság a lélekvándorlás. Na jó, ez egy kicsit profán megfogalmazás, a Richard Morgan könyvsorozata, a Valós halál alapján készült sorozat egy olyan jövőbe kalauzolja el a nézőt, ahol a felső 1% számára úgy vált valósággá a halhatatlanság, hogy a fejlett orvostudomány megoldotta a meglévő tudat áttelepítését újabb és újabb testekbe, ha szükség úgy kívánja. Ebben a világban ébred fel háromszázötven év után Takeshi Kovacs, az Envoy, kit különböző bűnei miatt ítéltek el előző életében. Most az a feladata, hogy egy milliárdos halálának az ügyében nyomozzon, de nem is sejti, hogy a csavaros cselekmény többszintű sorsösszefonódást is tartogat nyomozása tárgyával. A szemet kápráztató neonvilágon és a szövevényes történeten túl a sorozat mást is kínál, hiszen olyan perspektívába helyezi a mesterséges intelligencia kérdését, melyen a néző még az utolsó rész után is rágódhat egy darabig.Ismét egy dráma aminek ismételten egy könyv adta az alapját, de nem is akármilyen. Gillian Flynn regényét először Hollywood akarta adaptálni, ám mint ahogy azt már sok esetben láthattuk, a nagyobb volumenű munkák feldolgozására nem alkalmas az egy estés formátum. Így szerencsére a Sharp Object esetében is a több részes változat mellett döntött az író, s ezen lehetőségre azon nyomban le is csapott a HBO. A történet szerint Amy Adamsnek, a pszichológiai, és alkohol problémákkal küzdő újságírónak vissza kell térnie szülővárosába, hogy egy brutális gyilkosságsorozatról készítsen riportot. Az anyjával való kapcsolata, és a fiatal korában elveszített testvérének emléke kapcsán persze hamar kiderül, hogy honnan is fakadnak Amy problémái, melynek tüneteire a kisvárosi környezet nagyítóként hat.A nagy sikerű Narcos című sorozat folytatásának, vagy kistestvérének tekinthető Narcos: Mexico ezúttal nem a kolumbiai dorgbáró, Pablo Escobar karrirertörténetére, és az ellene folyó nyomozásra koncentrál, hanem egy “sokkal kisebb hal", Miguel Ángel Félix Gallardo sztoriját dolgozza fel. A minőség nem változott. A sorozat ugyanúgy hozza az elődjénél megszokott realista hangvételt, ám ezúttal nagyobb teret enged a droghálózat okozta korrupció bemutatására, melyek szálai egészen az amerikai politika világáig érnek. Régi ismerősök is visszatérnek. A kor és a kikerülhetetlen üzleti kapcsolatok ábrázolás okán van kapcsolat az előző szériák történéseivel, melyek az egységesebb kép kialakítását szolgálják. A sorozat egyszerre vezet be a drogkartelek világába, és egyszerre állít emléket azon hősöknek, akik minden nehézség dacára nem engedtek, s hitük szerint kiálltak a közjó érdekében.