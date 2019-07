Tóth Gabi: Egész életemben terhes voltam

A 31 éves énekesnő nem sokkal az eljegyzés után, április végén jelentette be, hogy kisbabát várnak vőlegényével, Krausz Gáborral. A leendő édesanya öröme most határtalan, már csak azért is, mert anno az orvosok nem jósoltak neki túl sok esélyt arra, hogy természetes úton gyermeket szülhet. Tóth Gabi most csak a várandósságra és a TV2 ősszel induló szuperprodukciójára, a Sztárban sztár leszek! című műsorra koncentrál, aminek Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tamás mellett lesz a mestere. - írja a BorsOnline – Kipihenten, de annál nagyobb izgalommal készülök a műsorra, ami mindenki számára hatalmas kihívás. Bár jó néhány produkcióban, tehetségkutatóban közreműködtem már, mégis úgy érzem, ez a legösszetettebb feladat számomra, s talán mondhatom, mindannyiunk számára – kezdte a Vasárnapi Borsnak Tóth Gabi, aki már javában dolgozik az ősszel képernyőre kerülő műsoron, s bár a feladat rengeteg, a felelősség pedig hatalmas, mégis úgy érzi: jobb helyen nem is lehetne.– Meg merem kockáztatni, hogy ez a felállás, ez a csapat az, amellyel a legjobban érzem magam. Kiegészítjük és szeretjük egymást mindamellett, hogy soha nem rejtjük véka alá a véleményünket. A forgatásokon a stáb is mindig nagyon odafigyel rám és a babára. Lesik minden kívánságomat, felkockázott almával, friss gyümölcsökkel, hideg vízzel, mentolos cukorkával és kényelmes papuccsal várnak, amit mindig bekészítenek, hogy a leállásokban, szünetekben egyből felvehessem – taglalja mosolyogva az énekesnő, aki ebben az évben – néhány különleges fellépést leszámítva – minden munkát mellőzött, most a pihenés a legfontosabb számára.– Bár felkérések vannak, és némelyiket el is vállalom, mint például az augusztusi Fenyő-koncertet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, de ezt a nyarat, tizenöt év folyamatos koncertezés után most inkább a családommal szeretném tölteni. Gőzerővel készülök az anyaságra – jelenti ki, s úgy véli, túl van a legnehezebb trimeszteren.– A rosszullétek szerencsére már véget értek, most úgy érzem, majd’ kicsattanok az energiától. Persze igyekszem pihenni, és nyugton lenni, de ez ennyi állandó pörgés után egyáltalán nem könnyű feladat, mondhatni borzasztó, úgyhogy amivel csak lehet, próbálom lefoglalni magam. Például evéssel – jegyzi meg nevetve a leendő édesanya, aki ettől függetlenül nem szeretné, ha nagyon elszaladna a súlya.– Abszolút hallgatok a testemre és a babára. Tudatosan figyelek a táplálkozásra, mert színpadi emberként nem tehetem meg, hogy teljesen elengedjem magam. Sokkal jobban ki vannak rám élezve az emberek, éppen ezért, amit az agyam kíván, azt száműzöm, de egyébként meg kicsit sem sanyargatom magam. Úgy élek, mint eddig, éppolyan hiper-szuper szenzitív vagyok, mint azelőtt, ma is ugyanúgy elsírom magam akár egy mosóporreklámon is, úgyhogy ha ezt vesszük: én egész éle­temben terhes voltam.