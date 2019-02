Újabb hagyománytörésre készül Meghan hercegné

Újabb hagyománytörést fontolgat Meghan Markle, az exszínésznő ugyanis nem akar kékvérűt nevelni áprilisra várt gyermekéből –A királyi palota egyik bennfentese szerint a hercegné rendhagyó módon egy londoni kihelyezésű, azonban amerikai iskolába akarja járatni majd leendő gyermekét.Bár a királyi család férfi tagjai hagyomány szerint az elit Eton iskolába járnak – így Harry és Vilmos is –, ám Meghan hallani sem akar a vaskalapos, szigorú intézményről. A kiszemelt iskolában nem kötelező az egyenruha, és a gyerekek megtanulhatnak afrikai dobon játszani, de még jógaórákra is járhatnak. Ez utóbbi egyébként Meghan nagy szenvedélye: kismamaként is rendszeresen jógázik, sőt, még Harryt is rávette, hogy tanuljon el tőle néhány mozdulatot.