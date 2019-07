Váratlan csavar: egy nő helyettesíti a 007-est az új Bond-filmben

A 25. James Bond-filmben, amelyet jelenleg Olaszországban és Nagy-Britanniában forgatnak, egy időre egy új női szereplő áll be a 007-es helyére: az új karaktert egy fekete brit színésznő, Lashana Lynch alakítja.



A Cary Fukunaga rendezésében készülő új Bond-kaland forgatókönyvírója, Phoebe Waller-Bridge váratlan csavarral érte el, hogy egyszer tényleg legyen egy női 007-es titkos ügynök egy Bond-filmben.



A film azzal kezdődik, hogy Bond (Daniel Craig) visszavonult Jamaicára, de a brit titkosszolgálat vezetője, M (Ralph Fiennes) kénytelen visszahívni a szolgálatba, mert kiderül, hogy nagy szükség van rá egy globális válság megoldásában. Egy jelenetben azonban, amikor M magához hívatja a 007-est, Lashana Lynch lép be a titkos ügynökként, aki megkapta Bond megbízatását, amíg távol volt.



A visszatérő Bond persze mindent bevet, hogy elcsábítsa a gyönyörű kollégát, ám próbálkozása, legalábbis kezdetben, sikertelen.



Waller-Bridge elmondta: igyekeztek minél közelebb hozni a mai élethez azt, ahogy Bond a nőkkel bánik. Hangsúlyozta, hogy ezt sikerült elérni, hiszen a sorozatnak haladni kell a korral, és Bondnak is fejlődnie kell.



A Marvel kapitányban megismert 31 éves Lynch a The Daily Mail forrásai szerint izgalmas és mulatságos szerepet kapott. A filmben egyébként több régi Bond-mozi előtt is tisztelegnek néhány idézettel.



Az új Bond-film a fiatal nemzedékeket akarja megszólítani, ugyanakkor hű marad a 007-es filmek zsáneréhez. Látványos üldözési jelenetek és küzdelmek teszik izgalmassá, de Bondnak már a MeToo-világban is helyt kell állnia.



Lashana Lynch színrelépése ismét felélesztette a Bond-szerep öröklése körüli pletykákat. De Barbara Broccoli, a James Bond-filmek producere már tavaly cáfolta, hogy Daniel Craig után a következő 007-es ügynök nő lesz.



"Bond férfi. Egy férfi szereplő. Férfinak írták, és azt gondolom, hogy az is marad" - szögezte le Barbara Broccoli a The Guardiannek adott interjújában.



"Így van ez jól. Nem szükséges a férfi szereplőket nővé változtatni. Legyen több női szereplő és alakuljon úgy a történet, amelybe jól illenek" - fűzte hozzá elképzelését a producer.



Az 59 éves Broccoli az Eon produkciós vállalat vezetője, a Bonddal kapcsolatos minden lényegi döntés a kezében van. Ő írta meg a Twitteren, amikor Danny Boyle filmrendező "alkotói nézeteltérések" miatt otthagyta a 25. Bond-filmet, és ő jelentette be, hogy Cary Fukunaga lépett a helyére. Ő volt az is, aki rávette Daniel Craiget, hogy utoljára még vegye magára a Bond-szmokingot.



Broccoli szerint mivel a Bond-történetek az ötvenes években születtek, "a szereplő DNS-ében vannak bizonyos dolgok, amelyek nem tudnak megváltozni". A producer ugyanakkor nem tagadta, hogy a világ változásával Bond is átalakult az idők során. Mint mondta, különösen azok a filmek, amelyekben már Daniel Craig alakította Bondot, többek között az ő ösztönzésére - már sokkal közelebb állnak a nőkről alkotott mai képhez.