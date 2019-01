Velencébe készül? Akkor ezt jó, ha tudja!

Májustól 3-tól 10 euróig terjedő napi belépődíjat fizettetnek Velencében azokkal a turistákkal, akik nem szállnak meg a lagúnák városában.



Az összeg függ az évszakoktól és attól, hogy hétköznap vagy hétvégén érkezik-e a látogató - írta szerdai számában a Corriere della Sera című olasz lap. A legtöbbet azokon a munkaszüneti napokon kell fizetni, amikor különösen nagy a tolongás a műemlék városban.



A belépődíjat egyformán beszedik a vonattal, autóval vagy hajóval érkezőktől, így az óceánjáró sétahajók néhány órára kiszálló utasaitól is, de mentesül a díjfizetés alól mindenki, akinek akár csak egy éjszakára szóló szállásfoglalása van Velencében.



Luigi Brugnaro polgármester azt mondta a lapnak, hogy nem büntetni akarják az egynapos turistákat, csak tőlük is hozzájárulást kérnek a város karbantartásához és takarításához.



A polgármester három éven belül el akarja érni, hogy a turisták ne csak a szállást foglalják le előre, hanem az egynapos városnézéseket is, hogy el lehessen kerülni a torlódásokat.



Az önkormányzatban az ellenzék garanciákat követel arra, hogy a belépti díj bevezetésétől várt évi 50 millió euró (15,8 milliárd forint) többletbevételt valóban a város lepusztulásának megakadályozására fordítják.



A városi tanács várhatóan február 5-én hoz formálisan is határozatot a belépődíj bevezetéséről.



A legforgalmasabb napokon a 130 ezret is eléri a lagúnák városában megforduló turisták száma.