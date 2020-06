Babát vár a magyar énekesnő

View this post on Instagram

Na szóval, belecsapok: bemutatom Nektek Bogdánt. 😊❤️❤️Itt lakik bent már 6 hónapja, és szépen növekszik tovább. Tudom, nem ilyenkor illik “bejelenteni” egy kicsike érkezését, de az első három hónap titoktartás után jött a karantén, amikor azt éreztem, a sok elveszett állás és milliók aggodalma közepette ez maradhat egyelőre a mi dolgunk, hogy bővülünk. 😊De most már jobb a hangulat hála Istennek, sok minden a régi kerékvágásban mehet, én is szívesen hordanék szűk, dögös kismama rucikat, és nagyon boldogok vagyunk a kisfiúnk miatt, így azt gondoltam, ideje megosztanom Veletek. 😊❤️Küldjetek sok szeretetet, energiát nekünk, és jó egészséget. 😉💋Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. 🙏🏻#haveawonderfulday #pregnant #littleboy #mythirdson #iamsoblessed #proudmom #24weekspregnant