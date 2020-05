Több mint százmillió forintot ért a Hobbit-maraton

A Gyűrűk Ura és A hobbit filmekben Gollamot alakító Andy Serkis a tervezettnél majdnem háromszor több adományt gyűjtött össze a 11 órás felolvasás alatt.

J.R.R. Tolkien A hobbit című fantasyregényének megszakítás nélküli felolvasásával a tervezettnél majdnem háromszor több, 283 ezer font (113 millió forint) adományt gyűjtött Andy Serkis angol színész egy internetes jótékonysági kampány keretében.

A Gyűrűk Ura és A hobbit filmek egyik kulcsfontosságú karakterét, Gollamot alakító Serkis 11 óra alatt olvasta fel pénteken az 1937-ben megjelent regényt, az élő internetes közvetítésbe szerte a nagyvilágból 650 ezren hallgattak bele – adta hírül a BBC News.

Az 56 éves színész az NHS Charities Together és a Best Beginnings nevű jótékonysági szervezetek munkájának támogatására gyűjtött pénzt a YouTube-on és Serkis Go Fund Me-oldalán közvetített performansszal.

A Hobbitathon péntek délelőtt vette kezdetét, a cél 100 ezer font összegyűjtése volt. Már előzetesen, csütörtök délutánig több mint 30 ezer font gyűlt össze.

Egy, a második világháború befejezésének 75. évfordulója alkalmából tartott kétperces csendtől és a WC-szünetektől eltekintve a színész nem szakította meg a felolvasást.

Serkis idén februárban különdíjat vehetett át a brit filmszakmában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén Londonban.