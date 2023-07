Élénk a délutáni forgalom. Sugárutakon mind két irányban sok az autó, Kossuth Lajos sugárúton tele vannak a sávok kifelé-befelé és a lámpás körforgalomnál minden irányból alakulnak a sorok. Sokan vannak a József Attila sugárúton is, de a Kálvária sugárút és a Szabadkai út is eléggé forgalmas. Körutakon is élénk a forgalom és a nagykörúton nehezíti a közlekedést a Berlini körút Mars tér felé vezető szélső sávjának a lezárása, ahol az aknafedőket javítják. Aradi Vértanúk terére sem lehet a Tisza Lajos körútról be hajtani a munkálatok miatt le van zárva! Jól lehet közlekedni a rakparton, Felső Tisza parton, Csillag tér környékén. Hidakon is mind két irányban folyamatos a haladás! Sűrű a forgalom a Somogyi utcában , Oskola utcában és a Stefánián.