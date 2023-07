Élénkül a forgalom a városban, de folyamatosan lehet haladni mind a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon. Ami most egy hétig megbontja a rendet, az a Budapesti út eleje, ahol is a MÁV folytat munkálatokat a sínnél. Emiatt a kifele vezető sáv teljesen le van zárva, tehát a Dorozsmairól nem lehet ráfordulni a Budapesti útra. El kell menni a Dorozsmai úti körforgalomig, és onnan lehet visszajutni az 5-ös útra. A munkálatok a befele tartó sávot egyelőre nem érintik, tehát az 5-ösön befele zavartalanul lehet jönni. Amúgy a városban szinte mindenfele folyamatos a forgalom, a nagyobb csomópontokon több a jármű, de eget verő torlódásokat nem láttunk. A hidakon is jól át lehet jutni, az új hídon sincs már korlátozás, úgy tűnik befejezték a dilatációs javítást – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.