Folyamatosan lehet haladni a városban, de a nagykörúton, a Bertalan hídra vezető utcákon, és a hídon is erős a forgalom. Egyre több helyen fognak bele munkálatokba, így a Bólyai és Gutenberg sarkánál, amit lezártak, és Újszegeden a Fő fasoron is egyre szélesedik a forgalomkorlátozás. Most már a Közép fasorról sem lehet a Fő fasorra fordulni, a Bal fasor felől nézve a Közép fasoron kint is van a zsákutca tábla.