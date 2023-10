Vannak bőven az utakon, főleg a városból kivezető főutakon, illetve a külső körutakon, de a rókusi, makkosházi és felsővárosi csomópontokon is egymást érik a járművek. A nagykörúton erős, de folyamatos a forgalom, a Tisza Lajos körút viszont az Anna kúttól az Aradi vértanúk teréig tele van. Torlódik a Boldogasszony sugárút, Somogyi, Oskola utca, Széchenyi tér vonzáskörzete, és a Stefánia. Lassan lehet haladni a Szabadkai úton, valamint a hídfeljárók környékén, a Belvárosi híd araszolósabb, továbbá sűrű a Szőregi, Makai út kifele vezető oldala is. A Rókusi körúton útfelújítás zajlik, torlódások alakulnak az 1-1 sávos közlekedés miatt. A Csap utcán még mindig sávszűkület van, az Irinyi Jánoson a kanyarban szintén, és ma felbontották a szélső sávot a Brüsszeli körút 6-8 előtt is. A Földmíves és Sárkány utcában lámpás irányítás mellett egy sávon lehet menni. A Temesvári körút-Fő fasor sarkán sávszűkület és sáveltolás nehezíti a közlekedést, és a Fő fasoron a körút és Közép fasor közti szakasz még el van zárva a forgalom elől.