Hatalmas a köd kint is és a városban is, és vizesek, csúszósak az utak főleg a hidakon és a felüljárón kell nagyon figyelni. Sokan vannak a bevezető fő utakon. Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton befelé erős a forgalom. Budapesti úton, Bajai úton, Szabadkai úton kifelé-befelé alakulnak a sorok. Tele van a Szőregi út is, Temesvári körút és persze a hidakon is most már lassul az átjutás a Szegedi oldalra.

Tele vannak a körutak, sugárutak. Torlódás van a belvárosi híd lábánál az Újszegedi oldalon, Aradi vértanúk terénél, lámpás körforgalomnál, Csillag térnél. Tele van a Felső Tisza part, rakpart is. Kálvária sugárúton forgalmi rend változás van egy hétig a Veres Ács és a nagykörút kötött! Baleset történt a régi ötösön a Fehértói halászcsárdánál, torlódás van érdemes kerülni, folyik a helyszínelés – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.