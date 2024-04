Tele van a város, nem csak szerelemmel, hanem járművekkel is! Belvárosban lépésben lehet haladni a Boldogasszony sugárúton befelé , Somogyi utcában, Oskola utcában, Deák Ferenc utcában és a Stefánián is, de a Tisza Lajos körút is a mind a két irányban tele van. Nagykörúton sincs hiány a járművekből, és a Brüsszeli körúton a lezárás a József Attila felé csak még hab a tortán, szépe vissza fogja a forgalmat. Külső körúton sem lehet száguldozni ott is tele vannak mind két irányba a sávok, és a lámpás körforgalomnál az araszolás közben töprenghetünk a mai nap szépségeben. Sokan tartanak haza felé a Szőregi úton, Algyői úton, Sándorfalvi úton és persze tele van a Szabadkai út is mind a két irányban. A Tiszán való átjutás mind a két hidunkon egy élmény, bármelyik irányba is tartunk. Sokan hódolnak a kétkerekű járművön való közlekedésnek – üzente nekünk a RádióTaxiHárom munkatársa.