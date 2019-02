ÚtON: Sok, sok, sok autó az utakon

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A sugárutak szinte mindegyikén sok az autó, és a külső körutakon is mindkét irányban, de egyelőre folyamatosan lehet haladni. A Budapesti körút, a Csillag tér, Etelka sor hozza a reggeli formáját, és a FelsőTisza parton is végig sok a jármű. A Rózsa és Sándor utca sarkánfélpályás útzár nehezíti a József Attila sugárút felől érkezők haladását.A Római körút teljes hosszában tele van, de sűrűnek mondható a nagykörúttöbbi szakasza is. A Hősök kapuja, Aradi tér szintén zsúfolt, és egyrenehezebb haladni a Boldogasszonyon, illetve a Tisza Lajos körút végén.Újszegeden a Makai, Szőregi út, Temesvári körút, Bérkert utca, valaminta Belvárosi hídra vezető utcák mindegyikében lassan halad a forgalom. - közölte a Rádió Taxi Három, az ÚtOn partnere!