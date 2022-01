Balkáni sajátosságok

Idén márciusban a 26. váltás indul útnak a balkáni műveleti területre, több, mint négyszáz katonával. Ahogy Rácz Szabolcs alezredes, a kontingens parancsnoka is fogalmazott: az alegység tagjai megedződnek az intenzív felkészítéssel, ami nem ér véget a laktanyában. A misszió helyszínén, a valós terepen tovább folytatják a kiképzést – mondta. Ráadásul a tényleges harceljárások mellett a kommunikáció sem sikkadhat el. A térségi sajátosságok, a kinti nemzeti kultúra, a viselkedési módok ismerete is a munkájuk része. A KFOR békefenntartók feladatrendszere az alezredes szerint szerteágazó.

– Úgy gondolom, visszaérkezéskor vannak a csúcsponton katonáink, mert a helyszínen a valós feladatokkal találkoznak. Így olyan átfogó képességet kapnak, ami nagyban hozzájárul későbbi, más missziók magabiztos teljesítéséhez – hangsúlyozta az alezredes.

Törékeny béke

– A Nyugat-Balkánon kialakított, nemzetközi erők felügyeletével fenntartott béke nagyon sérülékeny és törékeny. Ha a békefenntartók nem lennének ott, valószínűleg ismételten háborús szituáció alakulna ki. A koszovói helyzet nem egyszerű: láthattuk tavaly év végén, hogy már az is elég a barikádok felállításához, ha vitás egy rendszámtábla-alkalmazás használata a határátlépésnél. Innentől mindössze egy szikra kell, és az a barikád akár lángra is lobbanhat – fogalmazta meg Benkő Tibor honvédelmi miniszter a napokban a honvédelem.hu kérdésére. Hozzátette még: a Bosznia-Hercegovinában élők nemzetiségük, vallásuk, hitük és szokásaik, kultúrájuk különbözőségéből adódóan másként gondolkodnak. A szerb, a horvát és a bosnyák entitás döntései hosszabb távon sokszor nem szolgálják az építkezést, így aztán egészen biztos, hogy az ország továbbra is nehéz helyzet elé állítja majd a nemzetközi közösséget. Magyarországnak viszont kiemelten fontos a régió biztonsága, ezért is szolgál jelenleg békemissziós feladatokban részt vevő katonáink nagy része Koszovóban, illetve Bosznia-Hercegovinában.