Csaknem 1,5 milliárd forint ér­kezett tavaly az 5000 lélekszám alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu programban megyénkbe, 2021-be mintegy 150 megyei pályázat kapott pozitív elbírálást. Ennek eredményeként utak, járdák, önkormányzati intézmények, temetők, játszóterek, orvosi rendelők, szolgálati lakások újulhattak meg Csongrád-Csanádban, de közösségszervezéshez szükséges eszközöket is vásárolni tudtak a települések. Az önkormányzatok mellett pedig a civil szervezetek is támogatást kaptak közösségi tevékenységeikhez.

Nagy Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés Terület-, Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottságának elnöke, Üllés polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzatok és a civilek mellett a Ma­­gyar Közút Nzrt. is forrást kapott a programban az utak helyreállítására, így például megújulhatott a Forráskutat Ülléssel összekötő útszakasz.

Az elnök megjegyezte, az önkormányzatok közül is a legtöbben út- vagy járdafejlesztésre pályáztak tavaly, és már most látják, hogy idén is ez lesz az egyik legnépszerűbb kiírás, hiszen már pályázhatnak a települések.

Hozzátette, a második legnépszerűbb kiírás az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztését célozza meg, de szintén toplistás a kommunális eszközök beszerzésére irányuló pályázat is. Üllés polgármestere kiemelte, idén újdonság, hogy kommu­nális járművek tárolására szolgáló gépszín kialakítására vagy felújítására is lehet pénzt igényelni, sőt mobil garázst is lehet majd vásárolni az elnyert összegből.

Forrás: Karnok Csaba

Emellett pályázni lehet még 2022-ben fogászati kezelőszék beszerzésére, művelődési há­­zakhoz kapcsolódó kültéri közösségi terek, például szabadtéri színpadok kialakítására, bölcsődei udvarok felújítására és csapadékvíz-elvezetési hálózatok megvalósítására is. Szintén újdonság, hogy az eddigi 120 napról 90 napra csökkentették a pályázatok elbírálási idejét.

Nagy Attila beszélt arról is, hogy a tavalyihoz képest jóval nagyobb igény mutatkozik a tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére, többen eddig valamilyen kötelezettség miatt nem tudtak pályázni. Például Röszke és Pusztamérges is azt tervezi, hogy forrást igényel a járműbeszerzésre – tette hozzá.

Üllés polgármestere hangsúlyozta, a Magyar Falu programban nem több száz milliós fejlesztésekről van szó, hanem 20-50 milliós beruházásokról, de ezek közül mind nagyot lendít előre egy-egy községen. Beszámolt arról is, hogy a Homokhátság polgármestereivel tegnap egyeztetést tartottak a programról, hiszen a közös fejlődés a cél, ezért összehangolják a terveiket.

A megbeszélésen jelen volt Mihálffy Béla, a térség Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje is, aki lapunknak azt mondta, hogy rengeteg fejlesztési igénye van a településeknek, ő pedig összekötő kapoccsá szeretne válni az önkormányzatok és a kormány között, hogy minél több megyei pályázat kapjon pozitív elbírálást. Leszögezte, a Magyar Falu program egyedülálló, hi­­szen nincs szükség önerőre a pályázat benyújtásához, így a legkisebb települések is, amelyek kevés bevétellel rendelkeznek, lehetőséget kapnak a fejlődésre.