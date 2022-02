A Nemzeti Művelődési Intézet egyik alapfeladata, hogy az országban működő közművelődési hálózatot segítse, koordinálja, mentorálja és irányítsa.

Ennek a tevékenységnek egyik fontos része, hogy aktuális információkkal látjuk el a megyei kollégákat, ennek a szakmai napnak is ez a célja – mondta el lapunknak Dohorné Kostyál Zsuzsanna, a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Csongrád-Csanád megyei Igazgatóságának igazgatója.

Kitárultak a kapuk

Megyénk mind a 60 településén található kulturális intézmény vagy közösségi ház, amelyek funkciójukban az elmúlt csaknem tíz esztendőben óriási fejlődésen mentek keresztül.

– Az önkormányzatok számára immár kötelező a településeken közösségi színtér működtetése. Ez nagy változás, ugyanis régebben sok művelődési ház afféle kulcsos házként működött. Tehát évente csupán néhány alkalommal, például egy falunapra nyitották ki az ajtajukat.

Az is jelentős fejlődés, hogy két település kivételével megyénkben már mindenhol képzett szakemberek dolgoznak a művelődési és kultúrházakban – fejtette ki az igazgató.

Kézműves szakkörök

A közművelődési intézmények legfőbb feladata a települési közösségek generálása és fejlesztése.

– A lakosok jólétéhez a közösségi tevékenységek lehetősége is hozzátartozik. Emellett a közösségi programok népességmegtartó ereje sem elhanyagolható – emelte ki.

A legfőbb újdonságok között említette a Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért elnevezésű országos programot, amelynek keretében ingyenes vesszőfonó-, nemezelő-, gyöngyfűző-, hímző-, csipkeverő- és mézeskalács-készítő szakkörök indultak a közösségi színtereken. A tevékenységekhez szükséges alapanyagokat minden esetben az NMI biztosítja.

– Rövid időn belül újabb szakágakkal bővül majd a kí­nálat, például körmöcskéző- és főzőszakkörrel. Emellett a programjainkat a határon túlra is ki szoktuk terjeszteni, ezekkel a szakkörökkel is ez a cél. Több vajdasági és székelyföldi művelődési intézettel is jó kapcsolatot ápolunk – közölte.

Színköröket támogatnak

Másik nagy sikerként a Pajtaszínház programot említette, amelynek keretében az NMI a Magyar Teátrumi Társasággal fogott össze, és immár hét esztendeje minden évben megyénként egy közösségnek lehetőséget biztosítanak, hogy színjátszókört hozzanak létre, vagy a már működőt segítik. Csongrád-Csanád megyében a Szegedi Nemzeti Színház színésze, Gömöri Krisztián mentorálja az amatőr színjátszókat.

– Az elmúlt években megalakult vagy segítséget kapott többek között a királyhegyesi, bordányi, csanádpalotai, apátfalvi, legutóbb pedig a hódmezővásárhelyi színjátszócsoport. Utóbbi közösség tagjai a magyar kultúra napja alkalmából január végén léptek fel a budapesti Nemzeti Színházban, és nagy sikert arattak – mondta el az igazgató, aki hozzátette, jelenleg keresik a következő támogatandó színjátszócsoportot.

Továbbá javában készülnek a 12. csanádpalotai színjátszó-találkozóra. A megyei amatőr társulatok mellett vajdasági és székelyföldi csoportok is érkeznek majd az eseményre.