Több évtizede foglalkozik az önkormányzat és különféle szakmai szervezetek is Szeged közlekedésének megreformálásával, egészen pontosan egy korszerű megoldás kialakításával – mondta a Délmagyarországnak a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Nemesi Pál emlékeztetett, régi terv az, hogy a Mars teret tehermentesíteni akarják, vagyis elvinni onnan a buszállomást. Több helyszín is felmerült, hogy hova kerüljön a buszforgalom, de most úgy tűnik, megvan a végső megoldás.

Nemesi Pál elmondta, eldőlt, hogy az úgynevezett intermoduláris csomópontot a nagyállomás közvetlen közelében építik meg. Ez azonban eddig a finanszírozási okok miatt többször is tolódott, most azonban a harmadik híd miatt megint komolyan szóba került.

– A harmadik hídhoz kapcsolódó fejlesztési csomagba tökéletesen illik a buszállomás áthelyezése, vagyis a Mars tér kiürítése ilyen szempontból. Ráadásul ehhez kapcsolható a tramtrain, és annak későbbi bővítése is – mondta Nemesi Pál.

A kormánybiztos szerint most az a legfontosabb, hogy ha vannak erre a célra rendelkezésre álló források, akkor azokat le kell kötni, és abból amit lehet, megépíteni. A híddal és az új csomóponttal kapcsolatos kiadások jelenleg hazai forrásból valósulnak meg, így a híd tervezése is. Hasonlóan van pénz a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. költségvetésében az új csomópont tervezésére is.

Nemesi azt mondta, a jelenlegi helyzet szerint a csomópont terveire néhány hónapon belül kiírják a pályázatot, és az így várhatóan egy időben lesz kész a híd terveivel. A most kalkulálható időpont 2024 augusztusa, addigra mindkét terv el­­készülhet. A kormánybiztos úgy látja, ez azért fontos, mert így egyszerre kezdhetnek majd dolgozni, és csak egyszer kell „nagyobb felfordulást” csinálni a vasútállmás környékén.

A helyzet egyébként nem egyszerű, mert rendezni kell a területek tulajdoni viszonyait, és az egyetemmel is egyeztetni kell, hogy aktívan kapcsolódjon a beruházáshoz.

Nemesi Pál azt is elmondta, hogy a híddal és a csomóponttal kapcsolatos egyeztetések is folyamatosak. A harmadik hidat egyébként hazai, azaz költségvetési pénzből lehet majd megépíteni, mert egyelőre – ahogy említettük – csak közúti híd lesz. Az intermodális csomópont viszont más kérdés, arra már adhat pénzt az Unió a mostani költségvetési ciklusban.