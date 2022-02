Férj és feleség együtt járt lopni

Öt tyúk, bab, szappan, függöny, fehérnemű, nagyon sok ruha, valamint egy büfé teljes cukorkakészlete volt a zsákmánya annak a betörőcsapatnak, amelyik 1941 őszén, telén portyázott. A hívatlan látogatók vagy tíz lakásban jártak.

Nyolcvan éve a nagyszabású betöréssorozatról beszélt a város – írta a korabeli Délmagyarország. A tolvajok előtt nem volt akadály.

Tolvajkulcs

Volt, amikor csak a kerítésen kellett átmászniuk, máshol álkulccsal nyitották az ajtót. Akkoriban persze nem volt laptop, okostelefon, vagy méregdrága színes tv, de a ruha- és fehérnemű is bőven elég volt zsákmánynak. Az egyik házból ezer pengő, egy kisebb vagyon értékben loptak ruha- és ágyneműt, valamint élelmiszereket.

Asszony a bajban

A rendőrök végül egy vásárhelyi testvérpárt, a 30 éves Hódi Istvánt és a 28 éves Hódi Józsefet fogták el a betörések miatt. Rögtön beismerővallomást tettek. Az is kiderült, hogy a szobafestősegédnek segítői is voltak, nem is akárkik! Az esti portyákra a feleségeik kísérték őket.

Börtönbe mentek

A két házaspár a bíróságon sem tagadta tettét, ötödik vádlottként pedig az a férfi ült mellettük, aki az orgazda lehetett. Közben az is kiderült, hogy egy biciklit is elloptak, egy másikról pedig a dinamót fújták meg. A testvérpár jogerősen 1, valamint 1 év 3 hónap börtönt kapott, asszonyaik 7 és 3 hónapra kerültek a rács mögé, míg Kovács Lajost felmentették az orgazdaság vádja alól.