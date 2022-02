Kora reggel még hó esett, és el is olvadt, délelőtt meg hol sütött a nap, hol felhők takarták.

A népi időjóslás úgy tartja, a medve ha kijön a barlangjából február másodikán, és meglátja a saját árnyékát, megijed attól, visszabújik, és hosszú lesz még a tél.

Mondták azt is, inkább a farkas ordítson be az ablakon, mint hogy a nap süssön be: mi inkább a medvés időjósló verziót próbáltuk ki. A Szegedi Vadasparkban már hosszú évek óta hagyomány, hogy meglesik ezen a napon a medvéket. Gyerekes családok, óvodás csoportok állták körül Mici és Ursula kifutóját, még Makóról, a Kálvin téri óvodából is érkeztek gyerekek a nagy eseményre.

Miután 11 órakor kinyitották az ajtajukat, a két nyugdíjas korú, 25 év fölötti maci előcammogott. Nem lehet mondani, hogy kapkodó idegbetegek módjára közelítették meg a nekik kirakott csemegéket, hiszen ha téli álmot valójában nem is alszanak, azért lassúbbak a hideg időszakban.

Mi úgy láttuk, a medveles ideje alatt nem volt árnyék, ráadásul a két maci a telet is megette. Gondozóik ugyanis biztosra mentek: mézes kifliből, almából, narancsból rakták ki a "tél" szót. Nem sok minden maradt a betűkből, az óvodások még énekeltek is, hogy jobb legyen az étvágy. A jelenlévők pedig kézfeltartással megszavazták, hogy most már a tavasz jöjjön, ne a hideg térjen vissza.