A Születésnapi kalandozások című emlékest szervezését az Etiópiában 2012-ben fegyveres támadásban elhunyt Fábián Tamás geográfus jó barátja, Petrovics Kálmán, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület klubigazgatója szorgalmazta először. Pénteken kilencedik alkalommal rendezi meg barátaival a programot.

– 1980-ban találkoztunk Tamással a főiskolán. Akkor jöttem Szegedre mint kajakos és mint földrajz–testnevelés szakos hallgató. Tamás akkor már harmadéves volt földrajz–matematika szakon az egyetemen, onnan jött át földrajz–testnevelésre a főiskolára. Földrajzból már akkor hihetetlen magas szinten volt. Nagyon gyorsan igazi baráti közösséggé kovácsolódtunk a csoporttársakkal – idézte fel Petrovics Kálmán, aki a diploma megszerzése után több mint tíz éven keresztül Fábián Tamás szomszédja is volt.

– A főiskola alatt a menzán dolgozott, és tudta, hogy keményen edzek, és nem voltam túlságosan elengedve, mindig hozott nekem maradékot. Aztán 1992-ben a családdal a Makkoserdő sorra költöztünk, a szemközti lakásba pedig beköltözött Tamás. Több is volt, mint barát, a család részévé vált, olyan volt számomra, mint egy testvér – mondta lapunknak a világbajnok kajakos.

Petrovics Kálmán az etiópiai tragédia után Fábián Tamás szüleivel együtt létrehozta a Fábián Tamás-Ért-Ék Alapítványt, és évi rendszerességgel szervezte az emlékesteket.

– Tamás elhozta nekünk a világot. Bárhol járt Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, visszajött egy diasorozattal, és mesélt. Nemcsak nekünk, barátainak, hanem különböző közösségekben is. És nemcsak a földrajzi érdekességeket mu­tatta be, hanem az egyéb természeti, építészeti, kulturális különlegességeket is. Ámulva hallgattuk mindig – fejtette ki.

Az eltelt tíz év során kiállítás nyílt Fábián Tamás emlékére Szegeden az Agórában, az egyetemen és a vadasparkban, Ópusztaszeren, Bonyhádon, szülőhelyén, Vasváron, emlékhelyet állítottak a szegedi bőrklinika előtt, Hegyestűn, Erdélyben és Etiópiában, emellett a Kutatók éjszakáján is minden évben játékos geográfiai bemutatót tartanak tiszteletére a gyerekeknek.

Az emlékesteken Fábián Tamás küldetését folytatták. Minden esztendőben más-más tájra, kultúrába hívták ka­­landra a megjelenteket a geográfus diáinak válogatását bemutatva.

– Március 4. Tamás születésnapja. Azért ekkorra időzítjük mindig az emlékestet, mert nem a tragédiát szeretnénk a fókuszba állítani, hanem azt, hogy milyen jó volt, amikor köztünk volt. Mellette mindig megemlékezünk Szabad Gáborról is, hiszen ő volt a másik áldozat – emelte ki Petrovics Kálmán, aki hozzátette, a pénteki emlékestre újdonsággal készülnek. Ez alkalommal ugyanis nem előadást, hanem szegedi zenészek és Hevesi Tamás közreműködésével ze­nével kísért történeteket, visszaemlékezéseket hallhat majd a közönség, miközben Fábián Tamás diái révén Föld körüli kalandozás is vár rájuk.

– Hevesi Tamás két saját számával készül, a Vigyázz rám! és az Ezt egy életen át kell játszani dalokkal, a barátság emlékére Beatles-számot választottunk, Bikini mindenképpen lesz, mert az volt Tamás kedvence, és a Somewhere over the rainbow sem maradhat el, hiszen ő már a szivárvány felett van, és onnan figyel minket – mondta a Délmagyarországnak az est főszervezője.