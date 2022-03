Már az elmúlt évben is többször beszámoltunk az építendő új kisteleki református templomról, amire a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség 2018-ban nyert pályázaton 120 millió forintot.

Az építkezést sokáig nem tudták elkezdeni, a határidő csúszott, az anyagárak emelkedése miatt pedig a várható költségek is folyamatosan és ugrásszerűen nőttek. A kivitelezést a közbeszerzésen nyertes cég idén januárban kezdhette meg, közben a büdzsé közel duplájára, mintegy 230 millió forintra hízott. Az áremelkedés okozta különbözetet a Tiszántúli Református Egyházkerület fedezi, amelynek püspöke, Fekete Károly részt vett és igét hirdetett a vasárnap tartott ün­nepélyes alapkőletételen.

– A munka januárban kezdődött a Rákóczi utcán, a piaccal szembeni telken. A falak nagyjából 10 sor tégla magasságban állnak, de még sok van hátra ahhoz, hogy kész legyen az épület. Május végére kell végeznie a kivitelezőnek, és az első istentiszteletet már nyár elején szeretnénk megtartani az új templomban – közölte Sipos Ete Zoltán, az 1928-ban alakult Szeged-Újszegedi Református Egyházközség lelkipásztora.

Itt kell megjegyezni, hogy Kistelek alapításuk óta hozzájuk, a fennhatóságuk alá tartozik, Zoltán 1993 óta teljesít ott szolgálatot, míg Kisteleken 2021 őszétől Szabó János Bence segédlelkész gondozza a lelkeket. Sipos Ete Zoltán még elmondta: korábban a Keresztes Nagy Antal által 1937-ben adományozott imaházban végezték a szertartásokat, azt azonban belvízkár érte, baleset- és életveszélyessé vált, ezért 2011-ben elbontották.

Sipos Ete Zoltán felidézte: az alapkőletételen Fekete Károly arról beszélt, hogy a templom mindig is fontos találkozóhely, az Istennel való találkozás tere, ahol mennyei erővel, békességgel és szeretettel töltekezhetünk fel. A lelkipásztor még elmondta, hogy az ünnepi eseményen Nagy Sándor polgármester is szólt a megjelentekhez, Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője pedig arra emlékeztetett, hogy ezt a kezdeményezést a jelenlegi kormány is mindenben tiszta szívvel támogatta és segítette.