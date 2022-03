Felújítják és négysávossá bővítik az algyői Tisza-hidat, hogy ezzel is erősítsék a Szeged-Debrecen tengelyt. Lázár János szerint a tervek már készülnek, és várhatóan 2024-25-ben kezdődhet a híd építése.

Bekerült a kormány programjába az algyői Tisza-híd felújítása és négysávossá tétele. Lázár János a híd lábánál tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tervek már készülnek. Ezután kiírják a közbeszerzést, a híd építése pedig 2024-25 ben kezdődhet meg.

Az országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy 4 évvel ezelőtt, több dél-alföldi képviselőtársával és polgármesterekkel azt javasolta a kormánynak, erősítsék meg a Szeged-Debrecen tengelyt. Szerinte a következő évek nagy nyertese lehet Debrecen a BMW gyár megépülésével. Ezért van szükség a déli vasútra a Nagyvárad-Debrecen-Békéscsaba-Szeged-Szabadka-Baja-Pécs vonalon, valamint a 47-es út felújítására és kibővítésére.

Fotó: Karnok Csaba

A hídon jelenleg naponta 15 ezer autó közlekedik, és sajnos komoly a balesetveszély. A négysávosra bővítés után már 25 ezer járművet is elbírhat. A munka technikailag úgy történik majd, hogy a mostani híd mellé egy másikat építenek, a régit pedig felújítják. Lázár János azt is elmondta, hogy a híd két lábánál, azaz a nagyfai leágazásnál, valamint a Halászcsárdánál is új csomópont, körforgalom lehet.

Emlékezetes, hogy 2002-ig épült meg a 47-es 4 sávja Hódmezővásárhelytől és Szegedtől egy szakaszon, majd 7 évet kellett arra várni, hogy a baloldali kormányok idején be is fejeződjön a két város közötti négysávúsítás.

Lázár János szerint hét évig büntették a baloldali kormányok Hódmezővásárhelyt. Ebben az időszakban pedig sok baleset történt az utakon, nem egy halálos kimenetelű.