Ahogy eljön a jó idő, egyre több kerttulajdonos rak rendet a növények között. Éppen ezért hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: óvatosan a kertrendezéssel! Elővigyázatosan szabad csak bolygatni a lomb- és rőzserakásokat, hiszen ahogy korábban is megírtuk, ezek a védett keleti sünnek nyújthatnak telelő-, később nappali búvóhelyet: ezek az állatok, ahogy tapasztalhattuk is sokszor, éjszakai életmódot folytatnak. Teljes családok is elpusztulhatnak, hiszen a nőstények itt is ellenek – a május–júniusi ellési időszakban a búvóhelyen vannak a hetekig vak, szinte magatehetetlen kölykök is.



Tokody Béla, az MME Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkára elmondta: a megyében nem jellemző, hogy az egyesülethez fordulnának segítségért bajba került sünök miatt. Azt azonban nem tudhatjuk, mennyi pusztul el, aminek halála néhány óvintézkedéssel megelőzhető lenne. Az MME tájékoztatójában is kiemelték, hogyan menthetjük meg a hasznos, védett állatokat. Fentről lefelé haladva minden évszakban érdemes a lomb- vagy gally­rakást átforgatni, meggyőződni róla, hogy nincs alatta sün. A rakásokat felgyújtani egyébként is tilos, de a sünöknek ez biztos halál. Nem tudnak elmenekülni, mert védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, így szó szerint megsülnek. Ha sünfészekre bukkanunk, pakoljunk vissza kellő vastagságú rétegben ágakat és leveleket a fészekre, majd hagyjuk a nőstényre a továbbiakat. Addig ne szabaduljunk meg a rakástól, amíg a kicsi sünök annyira meg nem erősödnek, hogy éjszakánként kövessék anyjukat a vadászatra.



Ha mégis muszáj eltüntetni a kupacot a kertből, parkból, akkor is tudunk menedéket nyújtani a sünöknek süngarázsok elhelyezésével. Ezekbe áttelepíthető mind a magányos felnőtt állat, mind a nőstény a kölykeivel, kialakításukról bővebb információt találnak az érdeklődők az MME honlapján.