A fenntartható divatról szóló cikksorozatunk következő állomásaként a ruhacsereberékre és a használtruha-vásárlásra he­­lyeztük a hangsúlyt. A megyeszékhelyen ugyanis egyre több lehetőség kínálkozik arra, hogy a már megunt, de még szép állapotban lévő ruhadarabjainkat „újra” cseréljük, vagyis szintén használt, de még több éven át használható, modern darabokra váltsuk.



A Göncölde Ruhabörzét legközelebb május 21-én rendezik meg Szegeden. Eladni és csereberélni is lehet majd. Archív Fotó: Török János

Az egyik ilyen lehetőség Szegeden a Göncölde Ruhabörze, amely egy új kezdeményezés, Batancs Tímea ötlete volt.

Célja a gondolatformálás, hogy minél többen meglássák azt, nem érdemes drágán teljesen új ruhát venni, mert sokkal olcsóbban jobb minőségű ruhákhoz lehet hozzájutni egy börzén, ha pedig valaki csereberére megy, akkor ingyen cserélheti el megunt ru­háit szebbnél szebb darabokra. Az első Göncölde Ruhabörzét március 20-án tartották meg a Béke Vendégházban, már ekkor jól látszott, hogy nagy igény van az ilyen programra, 20 eladó kínálta használt ruháit, gyermekjátékait.

Batancs Tímea lapunknak el­­mondta, a következő börze és cserebere május 21-én 14 órától lesz, ezt már a Máltai Játszótéren tartják meg, ugyanis kinőtték a vendégház udvarát, hiszen már most mintegy 40-en jelezték, hogy szeretnének asztalt bérelni, és még nem zárult le a jelentkezési határidő, május 6-ig bárki jelentkezhet eladónak a Göncölde Ruhabörze Facebook-oldalnak küldött üzenetben.

Mivel az első alkalmon a fiatalok, egyetemisták mellett sok család is részt vett eladóként és vásárlóként is, ezért Batancs Tímea úgy döntött, családi délutánná bővítik ki az eseményt.



Elmondta, aki nem eladni, ha­­nem cserélni szeretné ruháit, annak fontos tudni, hogy annyi ruhát lehet elvinni, amennyit hoz a programra, ez maximum 10 darab. Batancs Tímea szerint a cserebere és az eladás által is hozzá lehet járulni a fenntarthatóbb jövőhöz, hiszen így nem a szemetesben végzik a darabok, ráadásul azokkal másoknak örömet lehet szerezni.



De a Nyugi Kertben is nemegyszer tartottak már csereberét a vendéglátóegység és az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat szervevezésében, itt leginkább az egyetemisták okoztak egymásnak örömet a ruháikkal, hiszen ami valakinek megunt darab, az másnak egy új gyöngyszemet jelent. Legközelebb április 26-án várnak minden érdeklődőt 13 és 18 óra között. Persze a Nyugiban is vannak játékszabályok: amennyi ruhadarabbal érkezik valaki, annyival is távozhat. A szervezők azt kérik, hogy mindenki csak olyan darabokat vigyen, amilyennek ő is örülne.



És szintén a megyeszékhelyen nyitott meg a RecyCool nevű üzlet is, amely turi és butik egyben. Itt használt ruhákat lehet vásárolni, de lehetőség van a leadásra is. Az Eszperantó utca 5. szám alatt lévő üzletbe bárki beviheti megunt, de tiszta és szép ruháit, amelyekért cserébe „egyenleget” kap, amelyet 1 éven belül lehet levásárolni ott. A behozott ruhákért kapott összeget az üzletben vásárolt ruha értékének maximum 50 százalékáig lehet felhasználni.