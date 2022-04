Ahogy ezt olvasóink is tapasztalták, idén hűvös volt eddig a tavasz. Ez befolyásolta a növények növekedését, virágzását is, látszik a hatása a szegedi közterületeken is. Makrai Lász­ló, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója rámutatott, még mindig nagyon szépek a kétnyári ágyások, amelyek kora tavasztól díszítik a várost. Hagymás növények – például tulipánok –, violák, nefelejcsek, árvácskák virítanak a közkertekben. Attól függ, mikor kezdődik a virágok cseréje, hogy ezek mikor virágoznak el.



Kúpvirág és zsálya



Szeged napja előtt nem kezdik el a nyári virágosítást, tudtuk meg: megvárják, hogy véget érjenek a Széchenyi téri rendezvények, a borfesztivál. A hagymások hagymáit kitermelik és száraz helyen tárolják majd novemberig, amikor visszakerülnek az ágyásokba. A nyári virágágyásokat télen tervezik meg, s rendelik meg a megfelelő palántákat. Sok közülük virágjával, némelyik a leveleivel díszít.



A kiültetendő növények – összesen majdnem 40 ezer – szépen fejlődnek, derült ki: idén a legnagyobb mennyiségben kúpvirág és zsálya kerül majd Szeged köztéri kertjeibe, előbbiből 4740, utóbbiból 7610 darabot ültetnek majd ki.



Virágok és levelek



Makrai László elmondása sze­rint újdonságok is lesznek idén a virágágyakban, például papagájvirág, egyiptomi csillagcsokor, ezüstös kakassarkantyú vagy cseppecske­virág. Megkaptuk a kiültetendő növények listáját, átböngésztük, és találtunk még többek között begóniaváltozatokat, leveleivel díszítő édesburgonyát és díszcsalánt, nebáncsvirágot, díszgyertyát és kánát, avagy rózsanádat, hamvaskát, bazsalikomot, bársonyvirágot – ismertebb nevén büdöskét –, tűzvirágot, rózsameténget, rézvirágot, petúniát és legyezővirágot, s természetesen kikerülnek szokásos helyükre a muskátlik is.



Sajnos továbbra is azt ta­pasztalják, hogy egyes kutyatartók nem ügyelnek eléggé a kedvenceikre. A Szent István és a Széchenyi téren a szabadjára engedett kutyák rendszeresen megrongálják, kikaparják a növényeket.



Újravetett méhlegelők



A fűnyírás elindult április elején, már javában zajlik váro­s­szerte a munka. Ahogy befejezik, kezdhetik is elölről a kört a szakemberek: három-négy hét alatt végeznek a városi közterületek zöldfelületeivel. Egy szezonban általában 6–10 között mozog a körök száma: van, amikor még októberben is kell nyírni, a július–augusztusi aszály viszont visszafoghatja a növekedést.



A méhlegelők felét a rossz talaj miatt újravetették, a talajt fellazították, feljavították komposzttal. Korábban megírtuk: tavaly a Városmetamorfózis projekt ke­retében Szegeden tíz helyen alakított ki méh­legelőket a Mondolo Egyesület a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttműködve.



Hírt adtunk arról is, amikor a legnagyobb, Vág utcai méhlegelőnél elkészült Marton Ákos és Vinkó Leó falfestménye a Szetávhoz tartozó fűtőműn.