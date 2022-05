Idén is megrendezték a parasztolimpiát, az Állati jó akadályversenyt, amire jó néhány csapat nevezett. Lehetett John Deere fűnyíró traktorral versenyezni, amit a gyerekek mellett több felnőtt is kipróbált. Fellépett a Grimm-Busz Színház, bemutatót tartottak a rendőrök, tűzoltók, az Orosházi Modellklub. Aki akart, falra is mászhatott, lézerhacolhatott, és nagy sikert arattak a népi játékok is.

A baráti Nagymányok hagyományőrző klubja a népi játékok mellett hullámos krumplichipsszel is készült a gyermeknapra, de volt tócsni, pattogatott kukorica és vattacukor is. Délben minden résztvevőt bográcsban főtt paprikás krumplival vendégeltek meg a szervezők.