Csongrád-Csanád megyeAz új szabályozás valamennyi érintett lakossági hitel- és lízingtípusra kiterjed, meghatározza az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és megoldáskeresés időzítését, csatornáit, és elvárja, hogy a késedelem kapcsán csak az igazolt, arányos költségeket számítsák fel az ügyfeleknek a pénzintézetek.

A célok elérése érdekében az MNB rögzítette azokat a minimális követelményeket, amelyek betartását a kölcsönszerződés felmondása előtt, az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében elvár a bankoktól, pénzintézetektől.

Az ajánlás rögzíti, milyen késedelmes összeg esetén szükséges felvenni a kapcsolatot az adóssal. A fizetési problémával érintett ügyfelek egységes kezelése érdekében a jegybank részletezte a javasolt hitelezői folyamatokat, így meghatározta az alkalmazható kommunikációs csatornákat, valamint a kapcsolatfelvételek időzítését és gyakoriságát.

Az ajánlás emellett átlátható kommunikációt és díjszabást ír elő a fizetési késedelem kezelésére. Többek között elvárja, hogy a pénzügyi intézmény a honlapján a fizetési nehézség és késedelem kezelésével kapcsolatos aloldalt hozzon létre, ahol valamennyi információ és tájékoztatás egy helyen, átláthatóan érhető el az adósok számára.

Jó gyakorlatnak számít, ha ezen az oldalon ábrával szemléltetik, hogy a késedelem következtében felmerülő fizetési kötelezettségeket – egyes kamatokat, díjakat, költségeket – mely esetekben, milyen mértékben és gyakorisággal számíthatják fel, és azok mennyivel növelhetik a fennálló tartozás összegét. Azt is világosan kell jeleznie a bankoknak, hogy a halogatás a kölcsönszerződés felmondásához is vezethet.

Az MNB elvárja azt is, hogy a bankok mindenkor a ténylegesen felmerülő és arányos díjakat, költségeket alkalmazzák. Elvárás az is, hogy a pénzügyi intézmény előre dolgozzon ki tényleges megoldást jelentő, érdemi áthidaló módszereket, intézkedési csomagokat. Ezek a fizetési kötelezettségek teljesítésének átütemezésével, vagy a törlesztési időszak meghosszabbításával kapcsolatosak, illetve egyéb módon próbáljanak a szorult helyzetbe jutott adóson segíteni.

Mindezekre van ideje felkészülni a bankoknak, az MNB a szerződés felmondást megelőző intézményi gyakorlatot szabályozó megújított ajánlását szeptember 1-től kell kötelezően alkalmaznia a pénzintézeteknek.

Lazítás jöhet

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a Világgazdaság múlt heti konferenciáján arról beszélt, hogy az MNB az infláció folyamatos emelkedése miatt nem mondhat le a kamatnövelés folytatásáról, ám az agresszív emelések időszaka véget ért, ezután fokozatosságra lehet majd számítani. Ez pedig azok számára, akik csak később jutnak el álmaik lakásának megvásárlásához, azzal járhat, hogy nem kell drasztikusan magasabb törlesztőrészletet vállalniuk a vásárlás finanszírozásához.