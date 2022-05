2018-ban írtuk meg először, hogy egy sikeres KEHOP-os pá­lyázat segítségével a szege­­di önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel közösen 240 millió forintból vásárolhat kukákat a lakossági zöldhulladék gyűjtésére. A gyűjtőedényeket már osztják Szegeden és környékén. A szegedi városüzemeltetési bizottság legutóbbi ülésén, ahogy lapunk is megírta, elfogadták a zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges kukák kiosztásának ütemtervét.

Március vége óta zajlik a 120 literes gyűjtőedények osztása, ami július elejére be is fejeződik. Május 31-én szállítja majd el először a környezetgazdálkodás a zöldhulladékot, Subasán és Sziksóson lesz ekkor begyűjtés.

Társasházak kertekkel

Azt mindenképpen érdemes megjegyezni a kertes házak tulajdonosainak, hogy a ku­kába csakis növényi eredetű hulladék kerülhet, tehát bálakötözőt, drótot, zacskót és egyéb szennyező hulladékot ti­­los abba bedobni. A növényi hulladékból ugyanis komposzt készül majd. Szegedi, társasházban élő olvasónk érdeklődött: jelenleg a kertes házak kaphatnak ilyen kukát, de mi lesz a kertkapcsolatos társasházakkal? Eddig kénytelenek voltak hulladékudvarba elvitetni a rengeteg zöldhulladékot, a lehulló leveleket: fák és virágok is vannak a kertben.

Növények az udvaron

Szegeden nem egy társasházat érint ez a kérdés, hiszen egyre gyakoribb, hogy a kertvárosi részekben is többlakásos társasházak épülnek a telkekre, amelyeken előzőleg családi ház állt. Bár sok ilyen háznál az autók foglalják el az udvaron a helyet, sok esetben nemcsak parkoló, hanem növényzet is kerül a házak kertjébe. Eddig vagy a hulladékudvarba vitethették a zöldhulladékot, ha nagy mennyiség termelődött, vagy a kommunális szemét közé dobhatták be, ugyanúgy, mint a kertes magánházaknál. Ingyenesen, külön gyűjtve csak a házak előkertjeiben termelődő zöldhulladékot szállították el zsákba rakva, október vége és december közepe között.

4 lakásig osztanak

Mint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től megtudtuk, jelenleg sem csak a magánházak kaphatnak ilyen edényt, hanem a kisebb társasházak is, 4 lakásig. A háztulajdonosokat kiértesítik az átvételről. 4 lakás fölött egyelőre egyéni elbírálás alá esik, kaphat-e a társasház gyűjtőedényt. Ha az udvaron nem növények vannak, hanem az autók parkolnak, felesleges a külön kuka.