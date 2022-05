A közösségért dolgozik 32 perce

Ulbert Mónika jogász a Fidesz polgármesterjelöltje Újszentivánon

Ulbert Mónika jogászt indítja a Fidesz polgármesterjelöltként az újszentiváni időközi választáson. A korábban határőrségen is dolgozó polgármesterjelölt az Újszentiváni Családokért Egyesület elnöke is. Beszélt lapunknak arról, hogy miért van most bajban Újszentiván, illetve arról is, hogy melyek a legégetőbb problémák a településen.

Békét és nyugalmat akarnak az újszentivániak – mondta Ulbert Mónika, aki a Fidesz polgármesterjelöltje az újszentiváni időközi választáson. Fotó: Karnok Csaba

Helybéli vagyok, és folyamatosan a közösségért dolgozom, amikor csak tehetem – mondta a Délmagyarországnak Ulbert Mónika, aki a Fidesz színeiben indul az újszentiváni időközi választáson polgármesterjelöltként.

A kisgyermekes édesanya jogász végzettségű, de dolgozott uniós pályázati ellenőrként, projekt- és közbeszerzési szakértőként, és mindezek mellett ő az Újszentiváni Családokért Egyesület elnöke is.

A fideszes jelölt arról is beszélt, hogy gyerekkorát Újszentivánon, a Rákóczi utcai házukban töltötte. Iskolába Szegeden járt.

Jogi diplomám megszerzése után az akkor még virágkorát élő határőrségnél kaptam munkalehetőséget, az Orosházi Határőr Igazgatóság jogtanácsosaként, ahol 5 éven keresztül szakszervezet-alapítóként is szolgáltam a testületet – mondta még Ulbert Mónika.

A polgármesterjelölt a határőrség megszűnése után ügyvédként dolgozott, és éveken át ingyenesen segítette jogi tanácsaival Újszentiván és Tiszasziget lakóit.

Elmondta, hogy a településnek szakértői vezetésre van szüksége, és többen is megkeresték, hogy egy ellenőri, közigazgatási jogi és közbeszerzési tapasztalattal rendelkező szakembert tartanának alkalmasnak Újszentiván vezetésére.

A falu elismert vállalkozásai és tiszteletre méltó intézményei, az egyház részéről atyai jó barátom, Csaba atya is biztosított arról, hogy a programom alapelveit támogatni akarják, és ráadásul egy olyan szakmai szakértői csapat állt fel mellettem, akik nevükkel és arcukkal is vállalták a romlott közbeszédből fakadó támadásokat. Ez győzött meg arról, hogy a programom végrehajtható, ezért vállaltam a jelölést – fogalmazott Ulbert Mónika.

A polgármesterjelölt elkötelezett a család iránt, ezért hisz benne, hogy a jól működő család minden egyéni és közösségi siker kulcsa. Meggyőződése, hogy a falut is egy jó családként menedzselve tud a település igazán sikeres lenni.

A község jelenlegi helyzetéről szólva elmondta, hogy Újszentiván jelenleg két területen van válságban. Szerinte ebből az egyszerűbb a pályázati szabálytalansággal kapcsolatos vizsgálat, ami egyébként éppen az időközi választás apropója.

A másik, súlyosabb válság a településen a közbizalom megingása, valamint az utóbbi időben a kommunikáció hiánya és a közbeszéd színvonalának leromlása. Egy olyan romlott közbeszéd van most Újszentivánon, amely nyugtalanságot, félelmet és zavart kelt a lakosság széles körében. Erre gyors megoldás szükséges, mert Újszentiván lakosainak többsége békét, rendet és nyugalmat akar – tette hozzá a kormánypárti polgármesterjelölt.

