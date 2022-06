Hagyományőrző aratással köszöntötte a nyarat a Csúcsi Olvasókör szombaton. Lovaskocsis felvonulás után a Rárósi út és a 47-es főút kereszteződésénél rendezték meg a búcsút, ahová a hagyományok szerint, a várost körbejárva lovas fogatokkal érkeztek a résztvevők.

A búzaföldön felsorakoztak a kaszások és vágták a rendet, a marokszedés pedig az asszonyok feladata volt, ahogy régen is.

Először 1991-ben rendeztünk hagyományőrző aratást, azóta néhány év kihagyással mindig megszervezzük. A célunk az, hogy a hagyományosan végzett mezőgazdasági munkákat ne hagyjuk feledésbe veszni a gépek korában. Nyáron az aratásnak állítunk emléket, ősszel pedig a kukoricatörésnek – mondta Gila István gazdálkodó, Csúcsi Olvasókör egyik tagja, aki a mezőgazdasági programok aktív szervezője. A gazda arról is beszélt, idén nem várható csúcstermés. A búza alacsonyra nőtt, nem bokrosodott be. Számítása szerint 4-4,5 millió kalász található hektáronként a búzaföldeken, ami nagyon kevés. Egy jobb évben 5,5-6 millió a számuk. Ráadásul a szemek kicsik is. Gila István az idei évben, a súlyos aszály miatt, 50 százalékos termésveszteséggel számol, ráadásul a gabona minősége is kérdőjeles.