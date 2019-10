A vihar után a károk elhárítására koncentráltak

A Belvárosi temetőt sem kímélte a szeptemberben Szegedre lecsapó orkánerejű szélvihar. A sírkertben 125 fa dőlt ki, vagy olyan mértékben megsérült, hogy a közelében való tartózkodás kockázattal jár. A kárelhárítás azonnal megkezdődött, költségét 20 millió forintra becsülték.

Katasztrófa sújtotta területként nézett ki a szeptemberi vihar után a Belvárosi temető. A 110 kilométer per órás széllökésekkel Szegedre és környékére lecsapó orkán a sírkertben is súlyos károkat okozott. A viharban 70 sír rongálódott meg, több helyen a sírköveket is feltépte a szél. A faállományt is megtizedelte az ítéletidő. A szegedi közgyűlés elé került előterjesztés szerint a temetőben 125 fa dőlt ki, vagy súlyosan sérült meg, és 1600 négyzetméternyi területen kellett beavatkozni. Többnyire a platánokat és a kőriseket tépázta meg a szélvihar. A kárelhárítás költségét már akkor 20 millió forintra becsülték.

A Belvárosi temetőre tavaly nyáron is lecsapott egy szélvihar, amely akkor 34 fát tövestől csavart ki és többet megrongált. Az akkori viharban csaknem 150 sír is megsérült. Fedlapok törtek össze, virág- és mécsestartók repedtek meg, vagy törtek le a síremlékekről. Mivel ezek magántulajdonban vannak, a helyreállításukról a hozzátartozóknak kell gondoskodniuk. Tavaly a város magára vállalta ennek költségeit, és 20 millió forintot adott a temetőt működtető Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek.

Mindenszentek és halottak napján a Belvárosi temető meghosszabbított nyitvatartással 7-től 20 óráig fogadja az elhunytak hozzátartozóit. Az ünnep miatt megnövekedett forgalomra megerősített rendészeti szolgálattal készülnek, és péntektől vasárnapig egy mentőautó is készenlétben áll majd a sírkertben.