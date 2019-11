Ami nem égett össze szerdán este, az a korom és a füst miatt vált használhatatlanná

Mindene odaveszett szerdán este a tűzben a fiatal hódmezővásárhelyi családnak. Ami nem égett meg, az kormos lett, beleivódott mindenbe a füstszag, emiatt vált használhatatlanná. A családnak az újrakezdéshez segítségre van szüksége.

Hódmezővásárhelyen, a hódtói Liszt Ferenc utcában szerdán este kigyulladt egy lakás. A tűz a kisszobában keletkezett, átterjedt az előtérbe és a konyha egy részébe is. A tüzet hódmezővásárhelyi, szegedi és szentesi tűzoltók fékezték meg. Személyi sérülés nem történt, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két fő könnyebb füstmérgezést szenvedett.

Füst és korom mindenütt

A tűz másnapján, csütörtökön délelőtt jártunk a Liszt Ferenc utcai tömbházban. Már ahogy a lépcsőház ajtaját kinyitottuk, tömény füstszag csapott meg bennünket. A harmadik emeleten a lépcsőház falai is feketéllettek. A lépcsőház több lakásában is károkat okozott a korom és a füst. Odabent a családtagok próbálták menteni a menthetőt, legalább néhány emléket az eddigi életükből.

– Tegnap este én még dolgoztam, a feleségem volt itthon a nagylányommal és a négy és fél hónapos picinkkel – mondta a családapa, Szabó Tamás.

Az elektromos fűtőtest levágta az automatát

– A kisszobában volt egy plusz elektromos fűtőtest a kicsi miatt. Szükség volt rá, mert hidegre fordult az idő. A szekrény mögötti konnektorba volt bedugva. Amikor a feleségem be akarta kapcsolni a berendezést, levágta az automatát, sötét lett. Ekkor az aljzatot ki­húzta a konnektorból. Akkor még nem volt semmi baj. Amikor visszakapcsolta a villany­órát, az ajtóüvegen át már látta, hogy a szekrény mögötti konnektor kigyulladt – idézte fel a Délmagyarországnak a férfi a feleségétől hallottakat.

– Szerencsére a feleségem nem blokkolt le, gyorsan kapcsolt. A nagyobbik lányomat és a kicsit kiküldte a lakásból. Nejem próbálta oltani a tüzet, a szomszéd is átjött segíteni. A tűzoltók perceken belül itt voltak. Amikor értesültem a bajról, én is azonnal hazajöttem – részletezte Tamás.

Odalett a kiságy is

A kisszoba teljesen kiégett. Odalett a kiságy, a babakocsi, a kicsi összes ruhája és a játékai.

– A feleségem ruhái és az irataink jó része is elégett. Az előszobában és a konyhában is sok minden a tűz martalékává vált. A nagyszobára nem terjedt ugyan át a tűz, de ott minden kormos, és mindenbe beleivódott a füstszag. A fürdőszoba is feketéllik – mondta a férfi.

A katasztrófavédelem közleményében az szerepel, hogy ketten könnyebb füstmérgezést szenvedtek. Nem Tamás családtagjai, hanem valószínűleg az egy emelettel feljebb, a negyediken lakók. Őket a tűzoltók emelőkosárral mentették ki a lakásukból. Szabó Tamás elmondta, nem a saját tulajdonuk a lakás, albérletben éltek a Liszt Ferenc utcai tömbházban.

Gyűjtenek a családnak

Hogy miként tovább, nem tudja a család. Márki-Zay Pé­­ter polgármester a közösségi oldalára kiírta, hogy az önkormányzat gondoskodik az elhelyezésükről. Tamásék éjszaka egy ismerős családnál húzták meg magukat. Hogy mikor mehetnek a szükséglakásba, erről nem kaptak információt.

Az Új Világ Alapítvány gyűjtést indított a megsegítésükre. Tárgyi és pénzfelajánlásokat is várnak.