Bagolytököt faragtak az unokatesók

Délelőtt egy gombostűt sem lehetett leejteni – a nap, amikor mindenütt tökökbe botlik az ember a víztoronynál.

Negyedjére rendezte meg a Tökéletes szombatot október 26-án a Szegedi Városkép és Piac Kft. a Szent István téren, ahol szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni már szombaton délelőtt sem. Több mint negyven árus érkezett különböző termékekkel, emellett volt óriás építőkocka, fa- és barokk körhinta, arcfestés, pónicikli és többféle interaktív játék is. A nap legnépszerűbb programja persze a tökfaragás volt, és arról is gondoskodtak, hogy legyen mit faragni. A tér egy részén tökökbe botlott az ember, amerre csak lépett.

Itt találkoztunk a hét éves Bellával és unokatestvérével, a nyolc éves Lucával. A lányok épp egy baglyot faragtak ki egy tökből közösen. Azt mondták, alig várják, hogy besötétedjen, és meggyújthassák a tökbagolyban a mécsest is, ahogy az összes tökfaragó teszi.

A faragásban egyébként Doktor Zoltán olimpiai ezüstérmes zöldségfaragó is segített, a kicsiknek és a nagyobbaknak is. A lámpásokat a víztorony lábánál állítják ki, este hat órakor pedig a mécseseket is meggyújtják bennük. A legszebb három tök, valamint a közösségszavazás nyertese is belépőt kap a karácsonyi vásár óriáskerekére és jégpályájára, illetve minden faragó zsákbamacska ajándékot kapott. A színpadon délelőtt a Csiga Duó, délután pedig a Grimm-Busz színház szórakoztatta a legkisebbeket, Pasenko bohóc lép utoljára színpadra 16 órától.